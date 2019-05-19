وطن النهار

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن الوضع الاقليمي الملتهب يدعو الى القلق واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر مشيرا الى أن تسارع وتيرة التصعيد تنبىء بتطورات سلبية من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة تهدد الامن والاستقرار في المنطقة.

وقال الجارالله في رده على سؤال لـ (كونا) حول الجلسة السرية التي عقدها مجلس الامة الخميس الماضي لمناقشة التطورات الاخيرة المتعلقة بالتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة ان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استعرض المشهد السياسي المتصل بذلك.

وأضاف أن وزراء الصحة والتجارة والصناعة والنفط والكهرباء والماء والاعلام استعرضوا كذلك استعدادات وزاراتهم لأي تطورات تسفر عن ذلك التصعيد.

ودعا الجارالله ازاء هذه التطورات الى بذل جميع الجهود للنأي بالمنطقة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير.

