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وطن النهار

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المزرم ينفي تصريحاً منسوباً لوزير الخارجية حول الأحداث الإقليمية


نفى رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم صحة ما تتداوله بعض المواقع الإخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي من تصريح منسوب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن الأحداث الإقليمية عقب جلسة مجلس الأمة السرية الخميس الماضي.
وقال المزرم في تصريح صحافي إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الوزراء أنس الصالح صرح لوسائل الإعلام عقب
جلسة مجلس الأمة بشأن الاستعدادات الحكومية لأي طارئ في المنطقة.
ودعا الجميع إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية.


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