وطن النهار

اسلام اباد - «كونا»: أشاد وزير الخارجية الباكستاني شاه قرشي بالعلاقات التي تربط بلاده بالكويت واصفا اياها بأنها «عميقة وتاريخية».

وقال قرشي في تصريح لـ (كونا) قبيل توجهه الى الكويت في زيارة رسمية «ان باكستان تتمتع بعلاقات عميقة وتاريخية مع الكويت وأتمنى الارتقاء بالعلاقات لتكون أكثر قوة ومتانة».

وأشار الى أنه سيعقد خلال الزيارة التي تستغرق يومين اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أنه سيعقد لقاء مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يليه محادثات على مستوى الوفود لمناقشة سبل توسيع العلاقات بين البلدين.

كما لفت الى أنه من المقرر أيضا أن يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح خلال الزيارة.

