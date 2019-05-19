وطن النهار

أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد ايراني ان بلاده تستبعد نشوب حرب بينها وبين الولايات المتحدة كما يروج الان.

وقال ايراني في تصريح خاص لـ «النهار»: إن ما يحدث الان من تصريحات من هنا وهناك مجرد حرب نفسية تقوم بها الولايات المتحدة ضد الشعب الايراني وقيادته، لافتا الى ان ايران تعلم جيدا هذه المواقف وانها جاهزة لجميع الاحتمالات.

واوضح ايراني ان الاوضاع في المنطقة لا تحتمل حربا جديدة وان ما على الارض لا يوحي بان الولايات المتحدة لديها نية لشن حرب على ايران فضلا عن وجود خلافات داخل الادارة الاميركية حول هذا الامر، خصوصا من قبل البنتاغون.

واوضح ان ما يشاع عن وجود توترات داخل ايران وتأثيرها على نظام الحكم عار عن الصحة ، مشيرا الى ان ايران ومنذ قيام الثورة وهي تعيش في حصار وان الشعب الايراني متعود على هذا النمط، لافتا الى ان النظام الايراني عليه اجماع من قبل الشعب الايراني وليس كباقي الانظمة الاخرى وان الاطاحة به امر ليس بالسهل كما يتوقع البعض.

واكد ان هناك آلاف المتطوعين في الجيش الايراني في حال شن حرب على بلاده ، مشيرا الى ان الجيش الايراني جيش قوي ومدعم من قبل الشعب الذي لديه الاستعداد التام للدفاع عن ارضه ووجوده.

وعما اذا كان قد ناقش مسألة احتمالية الحرب مع المسؤولين في الكويت .

اجاب: نعم لقد ناقشت هذا الامر مع المسؤولين في وزارة الخارجية وشرحت لهم وجهة نظر بلدي ورفضها لخوض مثل هذه الحروب في المنطقة وانها لم تبادر. كما استمعت لتخوفاتهم وانا احترم هذه التخوفات واتفهمها لان الكويت قريبة جدا من ايران وتأثير الحرب لن يكون فقط على ايران، وانما على المنطقة برمتها.

وقال: عندما ازور الديوانيات في هذا الشهر الكريم اوجه دائما بالسؤال حول احتمالية شن الحرب، وردودي دائما ما تكون بطمأنة الجميع باننا دولة لا تسعى لهذه الحرب، ونحن بلد سلام ونحترم دول الجوار، لافتا الى انه زار ما يقارب 70 ديوانية حتى الان.

