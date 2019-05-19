وطن النهار

أشادت سفيرة قيرغيزستان لدى البلاد سمارغول ادامقولولفا بعلاقة بلادها مع الكويت وقالت انها تشهد تطورا ملحوظا.

وقالت في تصريح لـ(النهار) على هامش حفل قرقيعان اقامته بالتعاون مع لجنة المرأة الدولية ببيت بدر المحمد الصباح بمنطقة الشويخ بحضور عدد من الدبلوماسيين وزوجات السفراء ان الأجواء الرمضانية التي تعيشها الكويت جميلة جدا موضحة أن هناك تشابها في العادات الرمضانية بين شعبي البلدين.

واضافت نشكر تعاون الشيخة هالة البدر معنا باقامة هذا الاحتفال حيث انه احتفال ثقافي بامتياز.

واشارت الى انها تترأس الان لجنة المرأة الدولية وان هذه السنة الثانية الرمضانية لها في الكويت لافتا الى ان الكويت بلد مضياف وبلد أمن وسلام وتعايش بين مختلف الديانات والجنسيات مؤكدة ان الكويت نموذج رائع لدول العالم.

وقالت: قرقيعان في الكويت يقابله ما يسمى بـ (جا رمضان) في قرغيزستان حيث يتميز أهل قرغيزستان بمرونتهم وانفتاحهم وتعايشهم السلمي، وطيبتهم وأخلاقهم النبيلة، وذلك منذ كانوا أحد محاور الحضاراتِ، التي نشأت على طريق الحرير، حيث القوافل التجارية تتطلب من السكان أن يعيشوا وفق القيم الأصيلة.

واضافت: في شهر رمضان تبرز القيم بشكل أكبر، من خلال العادات والتقاليد القيرغيزية، التي تتجلى في فعل الخير والتكافل الاجتماعي، والتسامح والانفتاح على الأعراق الأخرى، التي تتشكل منها البلاد مثل الأوزبك والكازاخ والطاجيك.

وتابعت كلامها: بلادنا متنوعة عرقياً وثقافياً، فالأمر ينعكس على المطبخ القيرغيزي، الذي يتنوع في أطباقه ومأكولاته الشعبية المتنوعة، ومن أشهر الأطباق «بيش بارماق»، الذي يتكون من رقائق العجين ولحم الغنم، و«البلوف» الذي يتكون من الأرز ومكونات أخرى، وأقراص «مانتي» التي تتكون من عجين محشو باللحم أو الخضراوات.

واضافت: كما تتزين المائدة القيرغيزية دائماً بالفواكه الطازجة والمجففة والتمور، وأطباق الحلو مثل «تشاك تشاك»، الذين يمزجون فيه العجين مع العسل، وهناك كذلك أنواع الخبز مثل «نان» و«شباتي» الشهيرة في وسط آسيا وجنوبها، و«بورسوك» المقلي، ومن اختيارات القيرغيزيين بين المشروبات يعتبر الشاي المشروب الشعبي، وهناك حليب الفرَس الذي يقدم خصيصاً في شهر رمضان..

واوضحت ان التشابه بين الكويت وبلدها يتجسد اكثر في الترحاب والانفتاح على الجميع مبينة ان الثقافة تقرب بين الشعوب وهذا ما جعلها تبين لدول العالم من خلال الكويت بعض جوانب احتفال بلادها بهذا الشهر الكريم.

وأعربت عن تهانيها للشعب والقيادة الكويتية بهذه المناسبة متمنية أن يشمل السلام جميع دول العالم المحبة للسلام. ومن جانبها رحبت مستشارة اللجنة نرجس الشطي بالضيوف مشيرة الى ان هذا التعاون بين اللجنة والشيخة هالة يأتي في اطار احتفال الكويت بقرقيعان وما جبل عليه اهل الكويت بالاحتفال بهذا اليوم ولتعريف دول العالم من خلال ممثليهم بعادات الكويت خلال هذا الشهر الكريم.

واوضحت ان مشاركة قيرغيزستان باعتبار ان سفيرتهم رئيسة للجنة وان هذا التعاون لابراز عادات هذا البلد الصديق في الشهر الفضيل.

