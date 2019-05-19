وطن النهار

أكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز حرص الكويت على تعزيز دور المرأة في الخطط التنموية وفي المجتمع المدني وذلك من خلال الحقوق التي منحها لها الدستور ونظمتها القوانين والتشريعات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الخراز للصحافيين على هامش حضوره احتفالية يوم المرأة الكويتية التي أقيمت تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقال الخراز إن المرأة الكويتية أثبتت منذ سنين طويلة جدارة وكفاءة استحقت بها حقوقها ومميزاتها كافة بدعم من السلطات السياسية العليا. وكان الوزير ذكر في كلمة له خلال الاحتفالية أن الكويت تعهدت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ17 من بينها الهدف الخامس الخاص بتحقيق المساواة بين الجنسين وذلك إيمانا بأهمية دور المرأة والحرص على حماية حقوقها التي منحها لها الدستور ونظمتها القوانين والتشريعات الكويتية.

وأشار إلى تحقيق المرأة نجاحات كبيرة عبر المناصب التي تقلدتها مبينا أن اهتمام الكويت بالمرأة لم يقتصر عند حد الحقوق السياسية فقط بل شملها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.

ولفت إلى انشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي يضم عدد من الوزراء المعينين بالصحة والداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية إضافة إلى عدد من المختصين في مجالات الأسرة والطفولة.

وأفاد بأن هذا المجلس يولي اهتماما بشؤون الأسرة بوجه عام وشؤون المرأة الكويتية بوجه خاص حيث تم انشاء مراكز الاستماع للمعنفات أسريا في بادرة تؤكد الحرص على بحث قضايا ومشاكل وهموم المرأة وتقديم سبل الدعم كافة حتى يتسنى لها أداء الدور المناط بها دون أية معوقات. من جانبها أعربت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح في كلمة مماثلة عن شكرها العميق للرعاية السامية لهذه الاحتفالية التي تؤكد حرص سمو أمير البلاد على رفع مكانة المرأة وتقديرها.

وأضافت الشيخة فادية الصباح أن هذا اليوم يشكل علامة مضيئة في تاريخ المرأة الكويتية وهو يوم ذكرى صدور المرسوم التاريخي بمنحها حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح في عام 2005 ما شكل علامة فارقة في تاريخ الكويت عامة والمرأة الكويتية خاصة مستحقا أن يتم تسميته بيوم المرأة الكويتية. وأفادت بأن الاتحاد اختار هذا اليوم ليكرم كوكبة من سيدات المجتمع ورائدات العمل العام والتطوعي تقديرا لجهودهن وتاريخهن الحافل ودورهن البارز في دعم مسيرة المرأة كرموز مشرفة للمرأة الكويتية في كل المجالات. وتم خلال الاحتفالية تكريم الوزيرة السابقة هند الصبيح والمربية دلال الرومي والناشطة الاجتماعية عزيزة البسام والمهندسة انتصار المطوع والدكتورة عروب الرفاعي والمهندسة جنان الشهاب إلى جانب إقامة حلقة نقاشية بعنوان (مسيرة امرأة) شارك بها عدد من الأكاديميات من الكويت والدول العربية.

