وطن النهار

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي بجولة على مواقع الحراسات الخارجية في محطة التحكم الوطني لتهنئة المنتسبين من قوة الواجب التي تتولى حماية وتأمين المواقع والمنشآت الحيوية في البلاد بحلول شهر رمضان.

ونقل إلى المنتسبين تهاني القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، معربا عن اعتزاز وتقدير قيادة الحرس الوطني بالدور الذي يؤدونه في تأمين المواقع الحيوية، كما تناول معهم وجبة الإفطار.

رافق وكيل الحرس الوطني كل من مدير مديرية التفتيش العقيد فيصل محمد صغير، ومدير مديرية ادارة المرافق العقيد مهندس ثامر عوين عواد، ورئيس فرع المشاغل الخفيفة العقيد مهندس جاسم محمد فهد، ورئيس فرع السكرتارية والعلاقات العامة العقيد ناصر بدر احمد وعدد من ضباط الحرس الوطني.

