وطن النهار

قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان المرأة الكويتية حققت انجازات كبيرة في مختلف المجالات التي عملت بها وحصلت على حقوقها السياسية والاجتماعية والمهنية بنسبة تزيد على 85% مؤكدة ان المساواة التي تطالب بها المرأة لا تعني اغفال الجوانب الشرعية انما تعني ان تكون جميع الوظائف متاحة امام المرأة الكويتية خاصة بعد ان اثبتت نجاحها وتفوقها في مختلف المجالات مشيرة الى ان المرأة بطبيعتها صبورة ولها قدرة فائقة على التحمل.

واكدت العقيل في تصريح صحافي على هامش رعايتها الاحتفال بمناسبة يوم المرأة الكويتية الذي نظمته الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع مركز ابحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة بحضور الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي والممثل المقيم للامم المتحدة في الكويت الدكتور طارق الشيخ الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي هاديكو هادزيالك ورئيس مركز ابحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي ان تولي المرأة الكويتية العديد من المناصب القيادية والادارية في البلاد يؤكد ادائها النوعي وفق المعايير المهنية وتعتبر نجاحات المرأة الكويتية وتجاربها في العمل محطات مهمة للاخرين اذ اصبحت نموذجا يحتذى به سواء في القطاع الحكومي او الخاص لافتة ان عام 2006 كان مفصليا في حياة المرأة الكويتية ونقلة نوعية لتقديم الافضل وتحقيق المزيد بعد ان حصلت على حقوقها السياسية وقتها لتكون بذلك قد ابدعت في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من خلال العمل في جمعيات النفع العام.

وشددت على حرص دولة الكويت على مشاركة المرأة في الخطط التنموية وفي اتخاذ القرارات جنبا الى جنب مع الرجل علاوة على تفعيل دورها في منظمات المجتمع المدني منذ تعهدت دولة الكويت بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر ومن بينها الهدف الخامس والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال المضي قدما في مشروع دعم دولة الكويت في تنفيذ الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين والذي تقوده الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع مركز دراسات وابحاث المرأة في جامعة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة.

واشارت العقيل الى انه وفي مبادرة تعتبر الاولى من نوعها في العالم العربي دعمت الكويت تنفيذ الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال مشروع تمكين المرأة في الكويت وفقا لثلاث مخرجات رئيسة تتمثل في انشاء حاضنة سياسية في جامعة الكويت لتعزيز المهارات وتبادل الخبرات والتعاون مع البرلمانيات في المنطقة للاسراع في مشاركة المرأة في العمل السياسي واقامة الورش المتخصصة في تطوير قدراتهن في القطاع الخاص بالاضافة الى دراسات لتعزيز صنع السياسات الداعمة للمراة.

ومن جانبه اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي ان الطريق مازال طويلا من اجل تفعيل سياسات تمكين المرأة في الكويت مشيرا الى انه بجانب الخطوات الايجابية التي تحققت في هذا الجانب فان هناك الكثير الذي يجب ان نحققه. واشار الى ان نسبة القيادات النسائية في القطاعين العام والخاص مازالت اقل من 15 % وهي نسبة دون النسبة المستهدفة مؤكدا ان الطموح في الفترة الحالية ان نعزز جهود تمكين المرأة مشيدا في هذا الصدد بالشراكة مع مركز دراسات وابحاث المرأة في جامعة الكويت لخلق حاضنة سياسية لبناء قدرات المرأة فضلا عن العمل على تمكينها اقتصاديا بالتعاون مع الشركات الكبرى في القطاع الخاص وتوقيع بروتوكولات معها لالزامها بتمكين المرأة بالاضافة الى تعزيز الجانب المجتمعي ونبذ العنف ضد المرأة.

