وطن النهار

تقدمت نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأسمى آيات التهاني والتبريكات من مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والمواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الحبيبة والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال نائب رئيس نقابة العاملين في الهيئة

د. محمد الكندري، لا يسعني في هذه المناسبة، إلا أن أشيد بالانجازات التي تحققت يوما بعد آخر، ما كان له أبعد الأثر في مسيرة الحركة التعليمية، لذا أرفع إلى سموكم الكريم باسمي وبالنيابة عن أبنائك في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وجميع المسؤولين والإداريين والهيئة التدريسية والطلبة خالص الشكر وعظيم الامتنان على ما تولونه سموكم من اهتمام خاص بالعلم والمتعلمين.

وهذا الاهتمام الذي يعكس حرص ودعم سموكم اللامحدود، والذي نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا لتحقيق تطلعات سموكم نحو بناء جيل قوي متسلح بالعلم والمعرفة وحب الوطن والإخلاص في العمل.

حفظكم الله يا صاحب السمو وحفظ الكويت بكم وادامكم قائداً وراعياً لهذه المسيرة المباركة ونعاهدكم على استمرار مسيرة البناء والنماء مسترشدين بآرائكم الحكيمة.

