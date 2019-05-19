وطن النهار

تسبب انهيار حائط من الاسمنت المسلح بطول 3 امتار لمبنى قيد الانشاء في منطقة السالمية فجر امس في اصابة 3 عمال بجروح وكسور تم نقلهم في سيارات الاسعاف الى مستشفى مبارك.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر اطفائي ان بلاغاً ورد فجر امس الى غرفة عمليات الاطفاء يفيد بانهيار مبنى قيد الانشاء في منطقة السالمية، وعلى الفور توجه رجال الاطفاء والانقاذ الى موقع البلاغ حيث تبين بان المبنى قيد الانشاء وخلال قيام العمال بعملية البناء انهار عليهم حائط من الاسمنت المسلح بطول 3 امتار وانحشر اسفله 3 عمال فتم وعلى مدى ساعتين وباستخدام المعدات الحديثة المتطورة عملية رفع الحائط واخراج العمال الثلاثة الذين اصيبوا بجروح وكسور خطيرة ونقلهم في سيارات الاسعاف الى مستشفى مبارك حيث ادخلوا غرفة الملاحظة، فيما باشر رجال الامن التحقيق واستدعاء المقاول والمشرف على عملية البناء لمعرفة اسباب انهيار الحائط.

