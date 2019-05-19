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«الصحة»: مستمرون في صرف الأدوية لمرضى السرطان


نفت وزارة الصحة صحة ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي عن «إيقاف صرف بعض أنواع الأدوية لمرضى السرطان بداعي الانتقائية أو لتفضيل شركة على أخرى».
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها مستمرة في تقديم خدماتها الطبية والدور المنوط منها لا سيما في مجال علاج مرضى السرطان والأطباء القائمين على هذا التخصص علاوة على صرف الأدوية اللازمة لعلاج المرضى بحسب البروتوكولات الطبية وبما يصب في مصلحة المرضى بنهاية المطاف.
وأشارت إلى أن العلاج الكيماوي يدخل ضمن خطط العلاج والأدوية التي تهتم الوزارة بها إذ إنها مستمرة في تقديمها دون أي توقف كما أن هناك حالات تستدعي تقديم العلاج وفق مراحل يتم وضعها من الطواقم الطبية المشرفة لكل حالة على حدة.


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