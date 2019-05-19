وطن النهار

لقيت مواطنة وابنتها مصرعهما واصيب اثنتان من بناتها بجروح وكسور خطيرة اثر حادث تصادم وقع بين سيارتين فجر امس على طريق الدائري السابع السريع.

وكان بلاغ ورد الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري مروع على طريق الدائري السابع السريع، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث حيث تبين بان سيارتين اصطدمتا ما نتج انقلاب احداهن التي تقودها مواطنة ومعها ثلاث من بناتها حيث لقيت الام واحدى بناتها مصرعهما فيما اصيبت البنتان بجروح وكسور حيث تم نقلهما في سيارات الاسعاف الى المستشفى. حضر رجال الادلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي امر بنقل جثة المواطنة وابنتها، فيما باشر رجال المرور التحقيق والتخطيط لمعرفة اسباب الحادث.

