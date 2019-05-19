وطن النهار

استقبل الشيخ فيصل الحمود المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوان المغفور له الشيخ حمود الفيصل المالك الصباح طيب الله ثراه بأبوحليفة الذي غص بالمدعوين من جميع أطياف المجتمع الكويتي من شيوخ ونواب وسفراء وشيوخ القبائل والوجهاء وأهالي المنطقة الذين توافدوا لتقديم التهنئة بالشهر الفضيل.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح إن شهر رمضان يتميز بأجواء روحانية ودينية واجتماعية، يحرص الجميع على إنجاحها من خلال زيادة التواصل والتعاون بين مختلف فئات المجتمع، وهو ما عرف عن الكويتيين على مر السنين من ألفة ومحبة وتعاون، معربا في الوقت ذاته عن شكره لجموع المهنئين، داعيا المولي عز وجل أن يمن على الكويت وقيادتها وشعبها بالأمن والآمان، وأن يحفظ خليجنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.

