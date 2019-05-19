وطن النهار

اعرب السفير الهندي لدى البلاد جيفا ساغار عن سعادته لحضور شهر رمضان المبارك، شهر المحبة والسلام للعام الثاني على التوالي في الكويت البلد الصديق المسالم، لافتا الى ان روح رمضان الآمنة متأصلة في الشعب الكويتي ويطبقها طوال العام فهو شعب ودود محب للحياة وهذا ما تعكسه روح الدولة على مواطنيها من معيشة آمنة وقيادة حكيمة. ولفت في تصريح صحافي على هامش حفل افطار اقامه بمقر اقامته بحضور عدد من السفراء واعضاء الجالية الهندية بالكويت الى إن أعداد المقيمين في الكويت أكثر من ضعفي المواطنين وهذا أكبر دليل على المحبة والسلام التي يعيشون فيها، مشددا على أنه لا أحد منهم يشعر بأنه غريب في الكويت وجميع المغتربين يشعرون بكرم الشعب الكويتي.

ولفت الى ان الكويت دوله مهمة في المشهد العالمي تلعب دورا مميزا اقليميا ودوليا على كل صعيد، لافتا الى ان بلاده تولي للعلاقات الودية مع الكويت اهمية قصوى وتعمل على تطويرها في شتى المجالات وهذا جزء محوري من مسؤولياته كسفير، مشيرا الى ان الكويت هي حلم كل سفير، فالقيادة السياسية في الكويت محل احترام وتقدير المجتمع الدولي. واوضح ان الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية وهناك زيارات جار العمل على ترتيبها في ظل العلاقات التاريخية والتفاهم السياسي الواضح بينهما. وفي رده على سؤال بشأن العمالة المنزلية من الهند وما تواجهه من مشاكل قال: إن هناك تعاونا وثيقا بين شركة الدرة الكويتية مع وكالات التوظيف الست المعتمدة في الهند ولم نبلغ عن وجود أي مشاكل.

وعن مشكلة تصديق شهادات المهندسين الهنود في الكويت قال لقد حققنا تقدما ملحوظا في هذه القضية، لافتا الى ان مشكلة الممرضات قد حلت.

