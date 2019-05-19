أول النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد بمكتبه في نادي ضباط الجيش العميد أمجد بادي عواد من المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد .

ورحب النائب الأول بالضيف والوفد المرافق له ، كما نقل العميد أمجد بادي عواد رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ورسالة خطية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مضمونهما بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين . كذلك استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد بمكتبه في نادي ضباط الجيش سفير جمهورية إيطاليا لدى البلاد السيد جيوسيبي سكونياميليو . وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة أهم الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، مشيداً معاليه بعمق العلاقات بين البلدين.

