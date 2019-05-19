الأولى

أرسلت الحكومة الى مجلس الامة مشروع قانون للحد من حيازة البنادق الهوائية ام صجمة وإخضاعها للضوابط المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر.

ودعت الحكومة في المادة الاولى من المشروع الى استبدال البند الاول من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 ليصبح الأسلحة : هي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها واحجامها الصالحة لاطلاق الطلقات التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه، بما في ذلك الأسلحة الهوائية عيار 6 سم فما فوق.

ونصت المذكرة الايضاحية على ان بنادق الصيد التي تعمل بنظام ضغط الهواء وذخائرها والتي تعرف باسم ام صجمة خرجت عن نطاق التجريم ما ادى الى شيوع حملها واستعمالها بعد ان اصبحت حيازتها غير معاقب عليها، على أثر صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد التهريب الجمركي الحكمي وهي المواد التي كانت تسري في شأن هذه النوعية من الاسلحة واصبح يكفي في شأنها الحصول على ترخيص باستيرادها.

واضافت المذكرة: واذ كان هذا النوع من الاسلحة من شأنه أن يؤدي الى جرح من يصيبه أو حتى قتله، اصبح من الضروري تجريم حيازتها بنص صريح في القانون درءا للخطر الناجم عن اباحتها دون ضابط او عائق على سلامة الاشخاص وعلى حياتهم، شأنها في ذلك شأن باقي انواع الاسلحة التي يجرم القانون حيازتها بغير ترخيص.

وذكرت ان نص القانون الحالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز او احرز الأسلحة او الذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه.

ويعاقب القانون الحالي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل حيازة الأسلحة أو الذخائر التي تستوجب ترخيصا إلى حيازة شخص آخر دون صدور ترخيص للحائز الجديد، وكذلك من فقد السلاح المرخص من دون إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال 3 أيام من تاريخ علمه بفقد السلاح أو سرقته، وأيضا من يستعمل الأسلحة أو الذخائر ولو كان مرخصا بها في المناطق السكنية أو المعدة للسكن، بما في ذلك مناطق الشالهيات ومناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات والمناطق الصناعية وكذلك النفطية.