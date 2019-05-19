الأولى

عواصم- الوكالات: كشفت مصادر خليجية أن دولا في مجلس التعاون قبلت طلباً لاعادة نشر قوات أميركية في المنطقة لمنع ايران من تصعيد الموقف في المنطقة دون أن يعني ذلك شن حرب على طهران التي استبعدت هي الاخرى فرص نشوب مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة فيما ذكرت صحف أميركية ان إيران أزالت صواريخ من بعض القوارب بالخليج في مسعى إلى تهدئة التوتر..... (طالع ص 18).

واستبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس حدوث حرب في المنطقة، وقال «لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب ولا يملك أي شخص فكرة أو وهماً بأن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة».

ونقلت وكالة «تسنيم» للانباء الإيرانية عن ظريف قوله، في تصريح قبيل مغادرته العاصمة الصينية بكين عائدا إلى إيران إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد مؤخراً انه لا يريد الحرب لكن هناك اشخاصاً حوله يدفعونه نحو الحرب.

في غضون ذلك كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن السلطات الإيرانية أزالت من بعض قواربها صواريخ مجنحة كان تركيبها على تلك القوارب سببا للتصعيد الأخير بين واشنطن وطهران. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» وآخر في الكونغرس تأكيدهما أن القوات الإيرانية أزالت خلال اليومين الأخيرين تلك الصواريخ من متن قاربين تابعين لها على الأقل، في خطوة قد تكون مؤشرا على التخفيف من حدة التوتر في الخليج.

وكان ترامب نفى وجود خلاف مع مستشاريه للسياسة الخارجية بشأن إيران. ووصف تقارير إخبارية ذكرت أنه شعر بغضب من مستشاريه وأنه عبر في اجتماعات غير رسمية عن مخاوفه بأنهم يحاولون توجيهه لخوض حرب مع إيران بأنها «هراء». معتبرا أن طهران قد لا تفهم لهذا السبب ما الذي يحدث حقيقة. وتابع ترامب «على الأقل إيران لا تعرف بم تفكر، وهو ما قد يكون في هذا الوقت تحديدا أمرا جيدا».

وكانت مجلة «تايم» الأميركية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين في «البنتاغون» تأكيدهم عدم وجود خطة عسكرية لمواجهة إيران. ونقلت المجلة عن ثلاثة مسؤولين عسكريين أميركيين مشاركين في التخطيط والإشراف العسكري بمنطقة الشرق الأوسط أنه لا توجد خطة فعلية قابلة للتنفيذ أو أي شيء من هذا القبيل لنشر قوات على نطاق واسع في الخليج.

إلى ذلك نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية في ساعة مبكرة من يوم أمس عن مصادر خليجية مطلعة موافقة عدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية. وأكدت المصادر ذاتها أن الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأميركية هو القيام بعمل مشترك لردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكرياً ومهاجمة دول الخليج أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها.