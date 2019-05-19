الأولى

قاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فريق النواب للفوز على فريق الحكومة بنتيجة 3-2 أمس في المباراة الاستعراضية السنوية ضمن دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

ومثل فريق النواب كل من: مرزوق الغانم رئيس المجلس، والنواب رياض العدساني، فيصل الكندري، راكان النصف، محمد الدلال، د. بدر الملا، وعبدالله الكندري وخليل أبل والنائب السابق علي الخميس والامين العام للمجلس علام الكندري. فيما مثل فريق الحكومة كل من: الامين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، وزير التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي، وزير الدولة لشؤون الاسكان الاسبق ياسر ابل، وزير الكهرباء والماء الاسبق عبدالعزيز الابراهيم، وزير التربية والتعليم العالي الاسبق د. محمد الفارس، وأمين عام مساعد في الامانة العامة لمجلس الوزراء فواز الفضل.

وتقدم فريق النواب بهدفين نظيفين سجلهما مرزوق الغانم لكن الحكومة ردت بقوة وعادلت النتيجة بواسطة فواز الأول أولاً ثم عبداللطيف الروضان لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني، سجل بدر الملا الهدف الثالث للنواب بعد مجهود فردي من الغانم الذي تخطى المدافعين ومرر إلى الملا المواجه للشباك.

من جانب آخر، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل نهائي سيتحقق خلال الشهر المقبل، مشددا على ان الايقاف لن يعود مرة ثانية بعد تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف الجبري ان الكويت ستكون جاهزة للمشاركة مع قطر في استضافة بعض منافسات كأس العالم 2022، وقال: في حال تم اختيار الكويت لاستضافة منافسات مجموعة او مجموعتين في المونديال سنكون جاهزين.