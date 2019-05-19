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الخرطوم- واشنطن - الوكالات: كشفت وسائل اعلام سودانية عن احباط محاولة انقلابية نفذها ضباط معزولون جرت في الساعات الأولى من صباح امس فيما كثفت قوى غربية ضغوطها على الخرطوم لاستئناف مفاوضات المرحلة الانتقالية.

وذكر موقع «النيلين» الاخباري السوداني على موقعه الالكتروني امس ان «محاولة الانقلاب دبرت بواسطة ضباط تمت احالتهم الى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية». وكان المجلس العسكري الانتقالي اصدر قرارا يوم الأحد الماضي باعفاء عددٍ من قادة الشرطة في اكبر حركة اعفاءات تشهدها تلك المؤسسة الأمنية.

الى ذلك كشفت ناشطات سودانيات عن تعرضهن للضرب بشكل وحشي على ايدي القوات الحكومية خلال الانتفاضة التي اطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير وصرحن انهن تعرضن لأسوأ اعمال العنف لأنهن نساء.

وقال ضباط في المخابرات السودانية لشبكة «سي ان ان» ردا على سؤال حول اذا ما كان الاستهداف يتم بشكل ممنهج، ان رؤساءهم قالوا لهم «كسروا البنات، لأنكم اذا كسرتم البنات، فانكم تكسرون الرجال».

في غضون ذلك دعت قوى دولية مجتمعة في واشنطن المجلس العسكري والمحتجين في السودان الى استئناف المفاوضات فورا من اجل ايجاد حل لمستقبل البلاد. وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناغي ان ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول اوروبية «دعوا الى استئناف الحوار فورا» بين الطرفين وكتب ناغي في تغريدة على تويتر قائلا ان المجتمعين دعوا المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي الى «الاتفاق في اقرب وقت على حكومة يقودها فعليا مدنيون وتعكس ارادة الشعب السوداني» وأضاف «كما عبرنا عن قلقنا بشأن العنف الذي استعملته اجهزة الأمن ضد المحتجين. واتفقنا على دعوة المجلس العسكري الانتقالي الى السماح بالاحتجاجات السلمية ومعاقبة المسؤولين عن العنف».

وعلق المجلس العسكري يوم الأربعاء المباحثات مع «قوى الحرية والتغيير» لمدة 72 ساعة، وذلك في اعقاب اطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين امام القيادة العامة للجيش في الخرطوم. في غضون ذلك دعا «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان، امس المعتصمين الى يوم دعائي للدعوة للعصيان المدني والاضراب السياسي بينما ازال مئات المتظاهرين الجمعة المتاريس والركام حول مكان اعتصامهم في الخرطوم.