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كشف نائب وزير الخارجية خالد الجار الله لـالنهار ان الكويت ستكون وجهة لعدد من الزعماء العرب خلال الاسبوع الحالي، مشيراً ان سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيصل اليوم الاحد لتقديم التهاني برمضان إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقال ان ملك الاردن عبدالله بن الحسين سيبدأ زيارة الى الكويت غداً الاثنين، فيما سيصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي يوم الأربعاء.

وأضاف نائب وزير الخارجية ان سمو الشيخ تميم بن حمد، والملك عبدالله الثاني اعتادا زيارة الكويت في رمضان من كل عام لتقديم التهنئة إلى سمو الامير الشيخ صباح الأحمد.

وبشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي قال: انها الاولى التي يقوم بها عبدالمهدي منذ تسلمه مهام منصبه، مشيراً الى انه سيناقش خلالها تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

واستطرد قائلا: ان اللجنة الثنائية الكويتية - العراقية المشتركة وقعت عدداً من الاتفاقيات في مجالات الشباب والرياضة والاعفاء من الازدواج الضريبي.

وقال ان الجانبين اتفقا على تطوير منفذ سفوان الحدودي من اجل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.