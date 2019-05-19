loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إطلاق مشروع الربط الإلكتروني للعمالة بين الكويت ومصر اليوم


يدخل مشروع الربط الالكتروني للعمالة بين الكويت ومصر حيز التنفيذ اليوم بعد موافقة البلدين على مذكرة تفاهم مشتركة.
ونص المرسوم الذي صدر ايذانا بدخول المذكرة حيز التنفيذ على تشكيل لجنة كويتية- مصرية مشتركة تتألف من 3 متخصصين في مجال نظم المعلومات والتشغيل الخارجي لتذليل العقبات والمصاعب التي يمكن ان تواجه عملية الربط. يذكر ان الاتفاقية نصت على ان تلتزم الجهات المسؤولة في مصر بتوفير عمالة قادرة على العمل وفقا للمهن المطلوبة، على ان يستدعى العمال الذين يتم اختيارهم الكترونيا لاستكمال بياناتهم واجراء المقابلات الشخصية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة