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يدخل مشروع الربط الالكتروني للعمالة بين الكويت ومصر حيز التنفيذ اليوم بعد موافقة البلدين على مذكرة تفاهم مشتركة.

ونص المرسوم الذي صدر ايذانا بدخول المذكرة حيز التنفيذ على تشكيل لجنة كويتية- مصرية مشتركة تتألف من 3 متخصصين في مجال نظم المعلومات والتشغيل الخارجي لتذليل العقبات والمصاعب التي يمكن ان تواجه عملية الربط. يذكر ان الاتفاقية نصت على ان تلتزم الجهات المسؤولة في مصر بتوفير عمالة قادرة على العمل وفقا للمهن المطلوبة، على ان يستدعى العمال الذين يتم اختيارهم الكترونيا لاستكمال بياناتهم واجراء المقابلات الشخصية.