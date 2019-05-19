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في جملة مراسيم أميرية تنشرها الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم قضت تلك المراسيم بتعيين بدر عبدالرحمن الرفاعي اميناً عاماً للمجلس البلدي بدرجة وكيل وزارة، واسماعيل علي علي أحمد وكيلاً لوزارة الأشغال، ومشعل أحمد شاهين الشاهين بدرجة وكيل وزارة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.

وقضت المراسيم أيضاً بتعيين لمياء عبدالعزيز الملحم بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التعليم العالي، واسامة حسين سلطان نجم بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التربية، وناصر أحمد ناصر محيسن وكيلاً مساعداً بوزارة الاعلام، وعبدالعزيز ساري راشد المطيري وكيلاً مساعداً بوزارة الشؤون.

وتضمنت كذلك تعيين عبدالله فهد العريقان في وظيفة نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب بدرجة وكيل وزارة مساعد.