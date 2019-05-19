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نفت وزارة الصحة صحة ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي عن «إيقاف صرف بعض الأدوية لمرضى السرطان بداعي الانتقائية أو لتفضيل شركة على أخرى».

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها مستمرة في تقديم خدماتها الطبية والقيام بالدور المنوط بها لاسيما في مجال علاج مرضى السرطان، وتوفير الأطباء القائمين على هذا التخصص،علاوة على صرف الأدوية اللازمة لعلاج المرضى. وأشارت إلى أن العلاج الكيماوي يدخل ضمن خطط العلاج والأدوية التي تهتم الوزارة بها، لافتة الى إنها مستمرة في تقديمها دون أي توقف، والى أن هناك حالات تستدعي تقديم العلاج وفق مراحل يتم وضعها من الطواقم الطبية المشرفة لكل حالة على حدة.