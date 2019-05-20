مصابيح

هو سليل عائلة الخرافي العريقة وابن أحد أفضل رجال المال والأعمال على مستوى العالم وهو العم ناصر عبدالمحسن الخرافي -رحمه الله-، حيث يعد المهندس بدر الخرافي أحد القيادات الاقتصادية الكويتية الشابة والواعدة في عالم المال والأعمال، محلياً، وخليجياً وعالمياً وقد جمع الخرافي بين هندسة القيادة ومهارة الإدارة، كما أنه يعد صمام الأمان وأحد الأسماء البارزة حالياً في مجموعة الخرافي التي تمثل ركيزة العمل الاقتصادي بين شركات القطاع الخاص العاملة في الكويت ودول المنطقة. وقد تم تصنيفه ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية في 2018، وذلك وفق مجلة أربيان بزنس.

الخرافي في سطور

بدر الخرافي هو مهندس ورجل أعمال كويتي، من القيادات الكويتية التي تملك سجلاً فريداً في إنجازات تطوير الأعمال، فضلًا عن مساهماته المتميزة في مجالات الاستدامة، وجهوده في أعمال المؤسسات الاجتماعية والخيرية. وهو مدير اللجنة التنفيذية لمجموعة الخرافي، كما تولى في 2012 أيضاً، منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. وقد تم تصنيف بدر الخرافي ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية في 2018، وذلك وفق مجلة أربيان بزنس. كما أنه معروف بكونه واحداً من أثرى الأشخاص في المنطقة العربية والعالم.

ولد بدر ناصر عبد المحسن الخرافي في عام 1977، وتعلم منذ نعومة اظفاره التجارة والاقتصاد، فوالده هو رائد الأعمال الكويتي ناصر الخرافي، ووالدته هي فوزية الرفاعي.

حصل الخرافي على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت عام 2002. وبدأ حياته المهنية بعد أن تخرج مباشرة من الجامعة، حيث انضم إلى مجموعة الخرافي، ليتولى منصب مهندس تنسيق، في المجموعة، مع أكثر من 135 شركة مسجلة تعمل في أكثر من 28 دولة في مختلف القطاعات، وهي واحدة من أكبر الشركات الخاصة متنوعة الأنشطة خارج الكويت ومعروفة جيدا في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

الإنجازات

في عام 2003 حصل بدر الخرافي على منصب عضو منتدب لشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، حيث تشارك شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية في تصنيع الكابلات الكهربائية وكابلات الهاتف والموصلات والكابلات الخاصة. وفي عام 2007، تم تعيين بدر الخرافي رئيساً للشركة.

في عام 2007، تم تعيين بدر الخرافي عضواً لمجلس إدارة الفولاذ القابضة (فولاذ البحرين). كما شغل بدر الخرافي منصب نائب رئيس مجلس إدارة كل من جمعية إنجاز الكويت، وشركة زين السودان، وشركة دايموند موتورز، والشركة المتحدة للتسويق، وتنظيم المعارض في الكويت.

وفي 2010، حققت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية تحت رئاسة بدر الخرافي أرباح هائلة تصل إلى أكثر من مليار دولار، وفي عام 2012 تولى بدر الخرافي منصب مدير اللجنة التنفيذية لمجموعة الخرافي، كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية.

وفي العام 2013، تم تعيين بدر الخرافي عضواً منتدباً لشركة الخاتم العراقية، وفي شهر نيسان من العام 2014، انضم بدر الخرافي إلى المجلس الاستشاري لبنك كوتس، حيث تولى منصب عضو المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط في بنك كوتس البريطاني.

كما تولى عضوية مجالس إدارة كل من جمعية الصداقة الكويتية البريطانية، وبنك الخليج، وشركة المرطبات التجارية العالمية، وكوكاكولا وشركة فولاذ القابضة. وتولى عضوية المجلس الاستشاري الصناعي لقسم الهندسة الميكانيكية في جامعة الكويت.

وفي عام 2015، تصدّر بدر ناصر الخرافي قائمة أقوى الشخصيات العربية وأكثرها تأثيراً تحت سن الأربعين عاماً، وحل في المركز الأول على مستوى الكويت، والمركز الثاني على مستوى المنطقة العربية في قائمة أقوى 100 عربي تحت 40 عاماً ضمن التصنيف الذي أطلقته مجلة أربيان بزنس، المتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والمال.

وقد حصل الخرافي على ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة عام 2016. وفي شهر مارس لعام 2017، تولى بدر ناصر الخرافي منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة زين. وفي عام 2018، تم تصنيف الخرافي ضمن قائمة أقوى 100 شخصية عربية وفق مجلة أربيان بزنس.

وفي 21 أبريل من العام الحالي 2019، تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة شركة البورصة، حيث أشار إلى أن بورصة الكويت ستشهد استراتيجية جديدة قائمة على : تشجيع الشركات الأجنبية على الادراج وإقناع الشركات الحكومية والعائلية بالانضمام إلى السوق وكذلك العمل على توفير خدمات ومنتجات جديدة تطرح في السوق مع السعي لإيجاد حلول جذرية وشاملة للرسوم المفروضة على الشركات المدرجة في السوق.

حياته الشخصية

بدر الخرافي متزوج ولديه ولدان ناصر وفوزية. وهو يحرص على وجود عائلته معه أثناء جولته على المخيمات والقيام بأعمال الخير ليكونوا على اتصال مع الواقع. وله أربعة إخوة هم: مرزوق، فيصل، هتاف، وهبة.

حقائق سريعة عن بدر الخرافي

في لفتة إنسانية، قام بدر الخرافي بزيارة مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، حيث قام بتوزيع مساعدات قوافل العم ناصر الخرافي (والده المتوفى) الخيرية على المنكوبين.

حرص على التواجد مع أسرته مع القوافل في مخيمات اللاجئين، من أجل ملامسة الواقع بشفافية وصدق والمساعدة بشكل أكبر على تأمين احتياجات اللاجئين، وتحسين وضعهم.

يعد اليوم واحداً من أهم رجال الأعمال في العالم العربي مع كونه يشارك في صنع القرار ضمن عدد كبير من الشركات والمؤسسات المختلفة.

