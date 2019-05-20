مصابيح

محطة النويصيب من محطات إنتاج الكهرباء والماء التي تعول عليها الوزارة في إنتاج 3000 ميغاواط و75 مليون غالون امبراطوري يوميا بنظام الدورة المشتركة ومن المتوقع ان يتم طرحها في نهاية 2019 ومن المستهدف البدء بتشغيلها في الربع الاول من العام 2024.

و المشروع من المشاريع الموكل تنفيذها الى وزارة الكهرباء والماء بالإضافة الى مشروعي تعزيز محطة الصبية القائمة لإنتاج 250 ميغاواط وإنتاج 750 ميغاواط والجاري تنفيذهما حاليا هذا بالاضافة الى مشروع تعزيز محطة الزور الجنوبية لإنتاج 250 ميغاواط .

والوزارة حريصة على طرح مشاريعها، لاسيما مشاريع انتاج القوى الكهربائية وتقطير المياه وفقا للبرنامج الزمني المحدد لها وذلك لتلبية الطلب المتلاحق على الكهرباء والماء الناتج عن الزيادة السكانية المطردة سنويا والتوسع في انشاء المدن السكنية والصناعية الجديدة، لافتة الى النمو المتوقع للطاقة الكهربائية حتى العام 2035 ووفقا لبرنامج الوزارة حوالي 8070 ميغاواط ، بالاضافة الى الانتاجية الحالية التي تبلغ 16.700 ميغاواط كما انه من المتوقع ان يكون الاستهلاك الاقصى المتوقع للطاقة الكهربائية 29.560 ألف ميغاواط بحلول العام 2035 كما ستبلغ كمية استهلاك الوقود بألف برميل يوميا 615 برميلا.

وقد تم الانتهاء من جميع العوائق التي تواجه مشروع محطة النويصيب الجديدة، بالتعاون مع كل من وزارة المالية وبلدية الكويت، والموافقة على منح الكهرباء 200 متر إضافية على ساحل الخليج من جهة الجنوب، ليصبح إجمالي الامتداد البحري لها 800 متر.

كما تم تغيير نظام المحطة من الدورة البخارية الى المركبة، ومن المتوقع توقيع العقد مع الشركة المنفذة في النصف الثاني من 2019، بكلفة تقديرية أقل من مليار دينار لكل مرحلة من مرحلتي المشروع.

وتخصيص مسار لإنشاء 5 خطوط وقود لمحطة النويصيب الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه في منطقة الزور، وذلك من نقطة الربط بالمصفاة الرابعة وحتى نهاية حدود مدينة الخيران السكنية ومسار من نهاية مدينة الخيران السكنية وحتى حدود محطة النويصيب.

