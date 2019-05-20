مصابيح

يواصل KIB تحقيق نجاحاته الايجابية وتعزيزه وتكثيفه لدوره المجتمعي، والذي تمثل في مشاركته ودعمه للعديد من الفعاليات والمناسبات التي تمس مختلف شرائح المجتمع وتعزز القيّم المجتمعية إلى جانب تحقيق المحبة والألفة بين أبناء الكويت.

وقد حرص KIB على المشاركة في الفعاليات الدولية التي يحتفل بها العالم بأسره، مثل: اليوم العالمي لمتلازمة داون، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يوم الأرض العالمي، اليوم العالمي للمسنين واليوم العالمي لمكافحة المخدرات. واحتفالاً باليوم العالمي للمعلمين قدّم البنك رعايته لملتقى المعلمات الجدد أهلاً معلمتي الذي نظمته إدارة العلاقات العامة في جمعية المعلمين الكويتية. وقام بمناسبة اليوم العالمي للطفل بتنظيم مسابقة البحث عن الكنز المفقود بالتعاون مع الأكاديمية البريطانية للرياضة ومجموعة حصاد التطوعية، وذلك في حديقة مجمع البوليفارد.

وتعزيزاً لدوره المجتمعي وسعيه لتكثيف مبادراته المجتمعية، وقع KIB لاتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية لتنفيذ مجموعة من مشاريع المسؤولية المجتمعية خلال العام 2018 في دولة الكويت. كما قدّم، للعام الثاني على التوالي، رعايته الاستراتيجية لمؤتمر ومعرض الكويت الثالث للمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركته في منتدى الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة الغردقة بمصر، حيث سلطنا الضوء خلال المنتدى على دور KIB في المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة كونه بنكاً للحياة.

وتأكيداً على التزامه بدعم كل ما تقوم به مؤسسات المجتمع من أنشطة وفعاليات، دعم ورعى KIB الأنشطة الاجتماعية والرياضية للهيئة العامة للصناعة خلال العام 2018. كما شارك في رعاية ملتقى الفرق التطوعية الخليجي لعام 2018 والذي عقدته الهيئة العامة للبيئة تحت شعار تطورنا في تطوعنا. إلى جانب رعايته لأسبوع المرور الخليجي الموحد 2018 والذي عقد تحت شعار حياتك أمانة. كما شارك البنك في رعاية معرض اتحاد الصناعات الكويتية الخامس (KIU EXPO 2018) الذي نظمه الاتحاد بعنوان جسور حرصاً منه على دعم الصناعات الوطنية وتطويرها.

وحرصاً منه على توطيد العلاقات بين الكويت والدول المجاورة، قام البنك بمناسبة اليوم الوطني البحريني واليوم الوطني القطري، بتنظيم زيارة إلى مطار الكويت الدولي بالتعاون مع الطيران المدني، وقد تخلل الزيارة توزيع الهدايا والأعلام الكويتية والبحرينية والقطرية.

