مصابيح

تتميز المسؤولية الاجتماعية في شركة كامكو للاستثمار بالتنوع والاستدامة والقيادة المؤسسية باعتبارها ركيزة من ركائز استراتيجيتنا وثقافتنا وعملياتنا اليومية.

وتسعى كامكو على الدوام إلى تنظيم فعاليات ذات أثر اجتماعي تركز على إعداد أجيال المستقبل والارتقاء بالتعليم والصحة والتناغم مع البيئة الطبيعية، نحرص على رعاية الفعاليات لمشاركة اهتمامنا بإرساء قيمة مجتمعية وبيئية، وتحسين علاقاتنا مع أصحاب المصلحة من خلال تحفيز النمو وتحقيق القيمة الإضافية للمشاريع وتحسين السمعة.

وتأتي استراتيجية كامكو في مجال المسؤولية الاجتماعية ودورها النشط ردا للجميل الى المجتمع الكويتي عبر تعزيز دورها في دعم القطاع الصحي، جنباً الى جنب مع القطاعات التعليمية والبيئية عبر العديد من المساهمات.

ولا تألو كامكو جهداً في سبيل الاستمرار في مبادراتها الصحية، والاستثمار الخيري في هذا المجال عبر حملاتها التوعوية بالمخاطر الصحية بالتعاون مع مختلف جمعيات النفع العام، ولاسيما مع بنك الدم المركزي، لنحقق المزيد من التعاون في المجال الصحي بما يعود بالنفع على المجتمع الكويتي.

وأقامت كامكو جلسة فحص طبي لموظفيها في اطار الفعاليات التي تسهم في تقديم نمط حياة صحي شامل. وتنسجم هذه الفعالية التوعوية مع برنامج كامكو للمسؤولية الاجتماعية، والتي تنصب على قطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة بما يسهم في خدمة المجتمع ورد الجميل له؟

وقدمت كامكو رعايتها للجيل الثامن من بروتيجيز Protégés، كجزء من الشراكة الاستراتيجية لشركة كيبكو مع برنامج الإرشاد الشبابي، وذلك في مقر الجامعة الأميركية في الكويت ونظمت ورشة العمل التي تحمل عنوان يوم كامكو جزءًا من مبادرات المسؤولية الاجتماعية المستمرة التي تركز على تأهيل الشباب وتمكينهم ليصبحوا قادة الغد.

كما نظمت كامكو حملتها السنوية للتبرع بالدم تحت شعار الابطال الخارقون، بالتعاون مع بنك الدم المركزي في الكويت، بهدف تقديم العون للمحتاجين اليه ودعمت ايضا الحملة الوطنية للتوعية بأمراض السرطان كان 2017، بهدف التوعية بأمراض سرطان الرأس والرقبة.

