مصابيح

تعتبر أسرة صادق واحدة من الأسر التي قطنت الكويت في فترة مبكرة يصعب تحديدها نظرا لعدم امتلاك الأسرة وثائق عدسانية نستطيع من خلالها تخمين الفترة المتوقع استيطانها فيها في الكويت قدوما من جنوبي غربي فارس. ومع ذلك فوفقا لأحد العدسانيات المحتفظة عند أسرة الإبراهيم التي تعود لعام 1340 هـ (1922م) يتبن أن منزل حجي صادق الكبير (أي صادق بن ابراهيم بن صادق) كان يقع في فريج الشيوخ كما هو متداول بين الأسرة.

ووفقا للروايات الشفهية المتداولة بين الأسرة فان أسرة الحاج صادق ترجع أصولها إلى بلاد فارس، إذ هاجر الحاج ابراهيم بن علي بن صادق أو كما هو معروف بين الأسرة الحاج صادق الكبير) - الذي حملت الأسرة من بعده لقبها- من بهبهان مرورا باحد مواني جنوبي غربي بلاد فارس وتحديدا بندر ديلم، ثم إلى الكويت في زمن ما في القرن التاسع عشر الميلادي.

ولكن من المؤكد أن استقرت الأسرة في الكويت في القرن التاسع عشر الميلادي نظرا لتداول اسم نوخذة الحاج صادق ابن الحاج إبراهيم بن علي بن صادق في الوثائق البريطانية في بداية العقد الأول من القرن العشرين الميلادي، ما يعني أن الأسرة لها امتداد تاريخي يرجع على اقل تقدير للقرن التاسع عشر الميلادي نظرا لاستقرار الحاج صادق الكبير في الكويت، وقد كان من نواخذتها المشهورين كما يؤكد الباحث يعقوب الحجي.

استقرت الأسرة في حي الوسط - كما أشرنا في الوثيقة العدسانية لأسرة الإبرهيم- ، فكان لديهم منزل مقابل ما يعرف بالبهيتة، تحديدا خلف منزل أسرة بن غالب، كما كان لديهم منزل آخر في حي شرق بجانب ديوان النصف. وتشير وثيقة إدارة التسجيل العقاري المستندة إلى وثيقة عدسانية إلى أن أبناء الحاج صادق باعوا في عام 1340هـ (1921م) منزلهم الواقع في محلة الشيوخ (فريج الشيوخ) والذي يحده من الشرق منزل محمد تقي بن غالب ومنزل الشيخ أحمد الجابر الصباح . ويبدو أن المنزل الأول كان للجد الأكبر، لأن كثيرا من الأسر القديمة التي استقرت في الكويت قطنت في البداية في محيط البهيتة تحديدًا في حي الوسط. وأما المنزل الثاني الذي كان يقع في حي شرق فمن الممكن أنه كان للحاج صادق الابن وأبنيه النوخذاوين جاسم عيسى لضرورة قربهم من حي البحارنة؛ حيث كانت منطقة شرق تشتهر باستقرار الكثير من النادر من مجموعات اجتماعية مختلفة (تجار ونواخذة وعمال وصناع سفن وحرفيين) ممن يعملون في الأنشطة البحرية، ويتطلب من الأسر التي تعمل في تلك الأنشطة أن تكون متقاربة من بعضها بعضا لاحتياجها الدائم للعمل معا.

النوخذة صادق إبراهيم

لا توجد معلومات دقيقة عن الفترة المتوقع فيها ولادة النوخذة صادق ولا حتى سنة وفاته، على الرغم من انه كان يعد من أشهر النواخذة في الكويت في عهد الشيخ مبارك الصباح (1896- 1915م). وقد ذكر الباحث يعقوب الحجي أنه كان كبير أسرة بيت صادق، وأنه كان نوخذة قطاعة يقود السفن داخل بحر الخليج ويجوب مناطقه من الكويت حتى مسقط، كما تشير إلى ذلك الوثائق البريطانية. وكان يملك بوما يحمل اسم السلطاني.

وقد أشارت الوثائق البريطانية في بعض تقاريرها إلى نقل الحاج صادق السلاح من مسقط إلى الكويت تارة بموافقة من الحكومة البريطانية وتارة من دون موافقتها على الرغم من علمها عن طريق مخبريهم السريين ووكلائهم في مسقط والكويت. أي أنه كان من النواخذة المتمرسين في نقل السلاح في منطقة الخليج كالنوخذة عباس بن نخي، والنوخذة مشهدي علي، والنوخذة مدوه، ففي 4 اكتوبر 1909م سجلت الوثائق البريطانية أن الحاج صادق كان ينقل في بومه سبع مائة بندقية وسبعين ألف خرطوشة (فشق في اللهجة الكويتية) أثناء رجوعه من مسقط. ولا يوضح التقرير ان كانت تلك الأسلحة مهربة أم هي شحنة مطلوبة من حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح. وفي السنة التي تلتها أفاد نفس المصدر عن إعطاء الحاج صادق تصريحا لحمل شحنة سلاح وذخائر من مسقط الى الكويت عن طريق بوم فتح الخير وجلبها إلى الكويت لتسليمها لطالبها الشيخ مبارك الصباح وذلك لحاجته للتعبئة العسكرية لجنوده، وكانت الشحنة تحتوي على عدد كبير من الأسلحة والذخائر وصل مجموعها ثمانية وأربعين صندوق سلاح تحتوي على ست مائة بندقية ومسدس، بينما كان عدد صناديق الذخائر خمسة وسبعين تحتوي على مائة وثمانين ألف خرطوشة (طلقة عيار ناري). وقد كانت أنواع الأسلحة تشمل مائة بندقية من نوع ماغازين (من نوع أم خمس كما كانت تسمى) ومثلها من نوع موزر Mauser Rifels وسبعة وثمانين مسدس موزر وثلاثة عشر مثلها من نفس النوع ومائتين وثمانين من نوع موزر الصغير وعشرين بندقية من نوع مارتيني هنري (Martini -Henry Rifels). وتعتبر هذه الشحنة الأولى التي نقلها الحاج صادق بموافقة رسمية من الحكومة البريطانية كما أعط البريطانيون توجيهات للحاج صادق وهو في طريقه إلى الكويت أن يُعرّف عن نفسه للسفن البريطانية عند وصوله بالقرب من رأس مسندم. ويبدو أنهم طلبوا منه ذلك حتى يسمح له بالمرور من دون تفتيش خاصة وانه تم التنسيق بين الوكيل البريطاني في مسقط وكبير ضباط البحرية البريطانية للسماح للحاج صادق بتوصيل الحمولة المطلوبة للشيخ مبارك الصباح. ومن الظاهر أن الحاج صادق لم يلتزم بقوانين منع نقل السلاح التي فرضتها بريطانيا في تلك الفترة. ففي عام 1911م كشفت السلطات البريطانية عن حمولة تهريب لسلاح للحاج صادق - على الرغم من ادعائه للجمارك لعدم حمل السلاح - قادمة من مسقط إلى الكويت بعد تفتيش بومه في الكويت ومصادرتها.

عيسي وجاسم

قليلة هي المصادر التي نقلت معلومات عن الأخوين ونشاطهما التجاري. ولكن اشارت بعض الوثائق الأهلية والبريطانية إلى أن الحاج جاسم واخاه عيسى كانا من نواخذة السفر المشهورين في الكويت الذين كانوا يتنقلون بين موانئ الخليج وكذلك مناطق المحيط الهندي، منذ بداية عهد الشيخ مبارك الصباح حتى العقد الأخير من عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح. فقد جرت مخاطبات من البصرة إلى الكويت بين التاجر محمد عبد الله المتروك والنوخذة جاسم بن صادق في عام 1920م توضح تعامل المتروك معه.

وقد كان حالة الأخوين في البداية ميسورة لامتلاكهما ابواما في الكويت واراضي ودكاكين في عبادان ولم يكن هذا أمرا غريباً لأن والدهما كان نوخذة مشهوراً وجدهم كذلك، لذا فإن امتلاكهما أبواماً كان نتيجة استمرارهما في نفس المهنة التي ورثاها عن أبيهما والتي عن طريقها حققا المال الوفير.

وتشير إحدت الوثائق المرسلة من حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح إلى الوكيل البريطاني في الكويت مور في عام 1341هـ (1922م) إلى امتلاك الحاج جاسم بن صادق سفينة شراعية كان يبحر فيها أخوه عيسى قاصدا شط العربي لتحميل التمور ليواصل رحلته بعدها قاصداً الهند.

وقد ذكر الباحث يعقوب الحجي أن النوخذة جاسم - الأخ الأكبر لعيسى - كان قد تعلم المهنة من والده الحاج صادق، وأن تجارة الأسرة اتسعت في أواخر عهد الشيخ مبارك الصباح، وأنه صال وجال في بنادر المحيط الهندي منذ عام 1911م حتى عام 1917م ناقلا بعض البضائع، ومن ضمنها التمور، من منطقة الخليج، مستخدمًا بوم أبيه المسمى السلطاني.

ونظرا لسفر الحاج جاسم المستمر الى الهند كان الكثير من تجار الكويت يعتمدون عليه في إيصال الشبكات والمبالغ المالية للتاجر محمد سالم السديراوي، كما هو واضح في الخطابات التجارية بين الحاج جاسم والسديراوي، أيضا كان يقوم بايداع بعض المبالغ المالية لدى السديراوي ليسدد عن طريقه، بعض المبالع المالية الناتجة عن العمليات التجارية التي كان يقوم بها الحاج جاسم مع التجار في الهند، مثلما كان يفعل غيره من تجار الكويت.

وتذكر شهادة هوية صادرة في عام 1929م من الوكيل البريطاني في الكويت أن الحاج جاسم تاجر وأن عمره أربعة وأربعون عاما، مما يعني أنه من مواليد عام 1885م لتنسف هذه الوثيقة وليس من الواضح حتى توفي الحاج جاسم تحديداً، ولعله توفي في عام 1936م م او في العام الذي تلاه أما النوخذة عيسى فلاشك أنه مارس مهنته بعد تعلمه المهنة من أبيه، ومن النوخذة عبد الله بن خليفة كما يؤكد الباحث يعقوب الحجي بهذا الشأن. وقد اتخذ كأخيه الهند وجهة له لنقل البضائع وتصريفها هناك. وتشير إحدى الوثائق إلى طلب الشيخ أحمد الجابر الصباح ورقة لا باس من الحكومة البريطانية في عام 1923م للسماح للنوخذة عيسى بن صادق بحمل ثلاث بنادق اثنتان من نوع مارتيني وواحدة من نوع موزر وعدد مائتين من الذخائر (الفشق باللهجة الكويتية) بغرض حماية نفسه وطاقم السفينة من أي اعتداء قد يتعرضون له اثناء سفرهم، وكان النوخذة عيسى يتوجّه إلى منطقة شط العربي لتحميل التمور ونقلها إلى الهند بواسطة بوم أخيه الحاج جاسم.

وكأبيه وأخيه كان لدى النوخذة عيسى بوم يحمل اسمه يعتمد عليه في نقل بضائعه وبضائع التجار بين مناطق الخليج والهند.. ولا يُعرف تحديدا متى توفي الحاج عيسى، ولكن يُروى أنه توفي في عام 1929م في سن مبكرة من عمر لا يزيد عن الأربعين.

ولم تمر فترة طويلة على تجارة الأخوين جاسم وعيسى حتى تعرض كلاهما في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح لانتكاسة اقتصادية أدت إلى خسارتهما بشكل كبير، ما اضطرهما إلى رهن بيوتهما ودكاكينهما في الكويت وخارجها لتسديد الديون التي كانت بذمتهما. وتذكر إحدى الوثائق البريطانية قيام الحاج جاسم رهن بيته ودكاكينه الكائنة في عبادان للمدعو محمد بن مبارك الرزيقي السوري في عام 1927 م عن طريق قنصل المحمرة مقابل تعهده تسديد مبلغ وقدره ألفان وثلاث مائة وخمس وستون روبية خلال أربعة أشهر.

وما يدل على خسارة الأسرة أيضا ما ذكره الباحث الحاج عن استعمال الحاج عيسى أبواماً ليست ملك الأسرة بعد مرور الأسرة بوضع اقتصادي يسئ لا تحسد عليه واضطرار الأب لبيع ما يملكه من أبوام

