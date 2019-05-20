مصابيح

الراصد المتابع لمسيرة الفنان الكبير جاسم النبهان، يعي تماما باننا امام نقلة وحالة مغايرة من الحراك والاختيارات الفنية بالذات حينما يطل علينا عبر شخصية «عضيبان» في مسلسل «لا موسيقى في الأحمدي».

وقبل ان نذهب إلى تلك الموسيقى العالية الاحاسيس التي يقدمها هذا النجم القدير عبر ادائه الرصين المقرون بالفهم ووعي للمرحلة وتداعياتها، نتوقف امام مجموعة من المعطيات، اولها انها المرة الاولى في مسيرة هذا النجم الذي يلقي مرساته امام عمل درامي واحد خلال العام، فهو في الاعوام الماضية، حينما كان يبحث عن ضالته المنشودة بالذات على صعيد الشخصيات فانه يقبل بعدد من الاعمال، فقدم العام الماضي «سامحني خطيت» وعمل آخر خاص بالطفل صوره في مصر بعنوان «سهيل» وفي عام 2017 قدم «كحل اسود» و«كان في كل زمان» وفي عام 2016 قدم خمسة أعمال ومنها «خيانة وطن» و«المحتالة» و«عود أخضر» و«بعد النهاية» و«أحلام على ورق» هذا الاشتغال والحضور الكثير كان سببه البحث عن عمل غير تقليدي وشخصية غير تقليدية.

وهذا ما حصل معه في «لا موسيقى في الاحمدي» ومع شخصية «عضيبان» حتى رغم انه حصل على فرصة اضافية اعتذر عنها رغم مكانة واهمية العمل والشخصية، لانه كان يعي بان «عضيبان» و«لا موسيقى في الاحمدي» يتطلبان الكثير من التفرغ وايضاً الكثير من الاشتغال على الشخصية وابعادها، خصوصا وهو قف امام المخرج القدير محمد دحام الشمري، الذي تعاون معه، من ذي قبل في مسلسل «كحل اسود قلب ابيض» وهكذا الامر مع الكاتبة منى المشري.

في «لا موسيقى في الاحمدي» ينوع النبهان في ادائه عبر عزف شديد الحساسية ونقلات تاريخية وهو يستدعي الشخصية بكل مضامينها على صعيد الشكل والمضمون فنجد اداءً جديدا ولكنة خاصة وازياء خاصة وايضاً تجليات توازي تلك المرحلة والنقلات الكبرى التي يحملها النص وايضاً الشخصية.

«عضيبان» رجل كويتي تعود اصوله للقصيم في السعودية، رجل ثري وصاحب مكانة كبيرة في اسرته ومجتمعه، هذه الحيثيات تمثل الارضية التي راح يشتغل عليها هذا الفنان وهو صيغ مضامين حضور الشخصية وتجسيدها.

كما ان النبهان عاصر العمل بجميع مراحله، اعتبارا من اختيار النص الروائي الى كتابة السيناريو والحوار وجميع العمليات الانتاجية، لانه يمثل احد التعويذات ورهانات المنتج الفنان عبدالله السيف «ديتونا للانتاج الفني» بالاضافة الى معاصرته لمرحلة النص والمسلسل واحداثيات الزمان والمكان والمتفجرات.

جاسم النبهان رجل يتابع «عضيبان» من مطلع الاربعينيات حتى السبعينيات وتلك المرحلة والشخصية شهدت كثير من المتغيرات وهي تتطلب لغة خاصة في الاداء ولغة خاصة في التعبير والتجسيد والمعايشة والتقمص.

ولمزيد من العمق فان النبهان يمنح الشخصية واقعيتها الشديدة والتي تنعكس ايضا على واقعية الحياة التي تعيشها اسرته والبيت الكويتي في تلك المرحلة، وهي امور لا يمكنها ان تتحقق الا لفنان عاش المرحلة ويعرف ادق تفاصيلها ومتغيراتها.

ان اصرار «عضيبان» على المحافظة على التقاليد والعادات والموروث، هو امتداد لجيل ومرحلة وشخوص ولكن هناك الكثير من المتغيرات التي تعصف ولربما ليست بالحسبان هكذا يقول النص الروائي.

جاسم النبهان في «لا موسيقى في الاحمدي» امام نقلة كبرى في مسيرته واختياراته ويمكن ان يعود الى الكم بل الى الكيف كما مع «عضيبان» «ولا موسيقى في الأحمدي» بل الموسيقى في اداء هذا النجم الشامخ.

