مصابيح

لماذا ونحن امام انجاز فني رفيع المستوى، نذهب الى الهوامش، لنقلل من قيمة هذا العمل او ذاك.

علينا أن نعلم «بأننا أمام انجاز فني رفيع المستوى» لتحقيق هذا العام على وجه الخصوص على صعيد الانتاج الفني الدرامي التلفزيوني.

انجاز فني يتمثل بأكثر من (15) عملاً درامياً تلفزيونياً كويتياً، جلها راح يحتل موقعه البارز على خارطة الفضائيات التلفزيونية المحلية والخليجية والعربية.

بل ان هذا الانجاز تقدير بأجيال الحرفة الفنية، من جيل الرواد والشباب، ويبشر بجيل من المبدعين الشباب في كل مفردات الحرفة الدرامية من كتابة وتمثيل واخراج وايضا الانتاج.

انجاز يشارك به الجميع، وفي مقدمتهم وزارة الاعلام وقطاع التلفزيون والمنتج المنفذ والشراء المميز وغيره.

انجاز يرسخ بصمة المنتج الكويتي، سواء ذلك الذي يتحرك بشكل منفرد، او يتعاون تحت مظلة المنتج المنفذ او الشراء المميز.

علينا أن نتوقف امام مفردات ذلك الانجاز، ولا ننشغل «بباروكة» فنان.. او «بدليات» فنانة.. او غيرها من الهوامش التي تشغلنا عن انجاز فني يرسخ اسم الكويت ومبدعها كحاضنة للابداع.. وكمنارة للاشعاع الفني.

هكذا انجاز يتطلب ان نرى الامور بمعايير تختلف شكلا ومضمونا.. نعم هناك اعمال هامشية.. وملاحظات.. ولكن الحصاد الاكبر هو انجاز، بل هو انجاز يحسدنا عليه الجميع.. فلماذا نقلل من قيمته.. وهو انجازنا.. ووسامنا.. وبصمتنا.

وعلى المحبة نلتقي

