مصابيح

بدأت الفنانة شوق بروفات عملها المسرحي الجديد الذي يحمل عنوان «سحيلة ام الخلاجين» وقد استهلت الفنانة شوق الحديث عنه بقولها:

- عيدتي ستكون للجمهور الحبيب من خلال مسرحية «سحيلة ام الخلاجين»، مع النجمة القديرة هدى حسين، والمسرحية من تأليف واخراج نجاة حسين وفي العمل ايضاً سحر حسين ومنى شداد وعبدالمحسن العمر، وستقدم عروض المسرحية على مسرح دعيج الخليفة بالشرق.

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سعيدة بتكرار وتجدد التعاون مع الفنانة هدى حسين، التي تعتبر واحدة من اهم نجمات مسرح الطفل، وفي هذه التجربة نحن امام عمل غنائي استعراضي قريب من جميع افراد الاسرة.

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يعرض لي هذه الأيام مسلسل «العاصفة» امام النجم الكبير عبدالعزيز المسلم، والمسلسل من اخراج مناف عبدال، والعمل يحصد الكثير من الاهتمام والنجاح.

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كما يعرض لي ايضاً مسلسل «هلي وناسي» تأليف وداد الكواري واخراج سامر جبر وبطولة صلاح الملا ومنى شداد، وغازي حسين وسحر حسين وجاسم الأنصاري وغادة الزوجالي، والعمل يناقش عددا من القضايا الاجتماعية والتربوية باطار فني مشوق وجميل.

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اقضي شهر رمضان بالتفرغ لأسرتي، والصيام والصلاة ومتابعة بعض الاعمال الدرامية وايضا بروفات «سحيلة» التي اترقبها بفارغ الصبر ويبقى ان اقول عيدكم مبارك سلفاً.

