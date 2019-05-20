مصابيح

عبرت الفنانة انتصار الشراح عن سعادتها بالعودة إلى مجموعة السلام بعد غياب خمس سنوات، من خلال بطولة مسرحية خطوات الشيطان التي تستعد لعرضها في موسم عيد الفطر في مسرح النادي العربي. وأشادت الشراح على فريق العمل بالكامل، وقالت: توليفة خطوات الشيطان متميزة ، وأتوقع أن تكون هناك مباراة فنية بين جميع المشاركين لتقديم فرجة مسرحية تليق بجمهورنا العزيز الذي ينتظر من مسرح السلام أفضل الاعمال كما عودهم.. ونعد الجمهور العزيز بعمل متميز على جميع الاصعدة. وأضافت: سعيدة بالتعاون مجددًا مع الفنان عبدالعزيز المسلم وتعودت على الدويتو معه.. ولست غريبة عن مسرح السلام وأهم ما يميزه أنه يحرص على تقديم المتعة الفنية إلى جانب القيمة والرسائل التي تفيد الناس كالدعوة إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة وهو ما جعل مسرحيات السلام قريبة من قلوب الجمهور وتشهد إقبالًا كثيفًا، والرهان دائما في العمل الفني على حب الناس لأنه يدفعنا إلى انتقاء الأعمال الهادفة التي تبقى في الذاكرة. وعن أجواء المسرحية قالت الشراح: خطوات الشيطان حالة مسرحية جميلة تتصمن إبهارًا سمعيًا وبصريًا، ومليئة بالمواقف الكوميدية الممزوجة بأجواء الرعب. والأحداث تدور حول صراع الإنسان مع الشيطان من خلال العديد من القضايا الآنية، ولا أود الإفصاح عن تفاصيل دوري لكنه سيكون مفاجأة ضمن العديد من المفاجآت في المسرحية. وختمت الشراح تصريحها بالإشادة بمجموعة السلام ودعمها الدائم للشباب وأضافت: المسرحية تضم مجموعة جميلة من الفنانين الشباب الذين يصنعون بصمة خاصة بهم، والبروفات تتم وسط تفاهم كبير ينعكس بالتأكيد على الأداء على خشبة المسرح، وأتمنى أن نكون دائما عند حسن ظن الجمهور. وتجدر الإشارة إلى أن خطوات الشيطان من تأليف وبطولة النجم عبدالعزيز المسلم عن قصة الكاتب محمد الكندري، اخراج عبدالله المسلم، إعداد وكلمات الأغاني للشاعر سامي العلي، كما كتب الشاعر الشيخ دعيج الخليفة كلمات بعض الأغاني أيضا، ويشارك في البطولة: مرام، شيلاء سبت، عبدالله المسلم، مشعل الشايع، محمد الشطي، فهد ليلي، وكم كبير من المجاميع.

