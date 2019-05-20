مصابيح

تناولنا في الجزء الأول من هذه الحلقة عدة جوانب من الشخصية الفنية والانسانية لفنان السينما الكبير صلاح ابوسيف وكيف دفعته نشأته الفقيرة- رغم انه ابن «العمدة» الثري- لاعتناق الفكر الاشتراكي ولماذا اصبح «ناصريا» بعد ثورة يوليو.. وكيف تناول الفوارق الطبقية الهائلة في المجتمع المصري من خلال فيلمه «الأسطى حسن»؟ وممارسته للملاكمة في صدر شبابه الأول ورؤيته للسينما ولماذا تمنى ان يصبح سياسياً وزعيماً لرؤيته للظلم والقهر السياسي الذي مارسه الاستعمار ضد الشعب المصري.. وكيف انه بعيد تماما عن بوهيمية الفنانين المعروفة وتواضعه الشديد ومشاهدته للأفلام الجديدة في دور العرض في حفلة العاشرة صباحا.

ونواصل في هذا الجزء الثاني والأخير استكمال جوانب اخرى لشخصية هذا المبدع الكبير.. ونبدأ بتأثره بالمخرج كمال سليم الذي كان مساعداً له في فيلمه الشهير «العزيمة» الذي بقدر ما كان نقطة انطلاقه وتأسيس لتيار الواقعية في السينما المصرية.. بقدر ما كان هذا الفيلم واحداً من اهم كلاسيكياتها.. وذكرنا في الجزء الأول ان الفيلم حقق ايرادات فاقت توقعات صناعه وكانت اكبر رد على كل الذين وضعوا العراقيل والمشكلات امامه حتى لا يتم تنفيذه فهو فيلم يدعو للاشتراكية المحظورة ويدعو الى العدالة الاجتماعية الغائبة ويوجه نقداً لاذعاً للمجتمع ولكل السلبيات القائمة فيه من فساد ورشوة ومحسوبية والاهم من هذا انه يقدم شكلاً مغايراً للسينما بعيداً عن السائد وهو ضد الرأسمالية ويسخر من الفوارق الطبقية والنفاق والقهر الاجتماعي والبطالة.. ولم يكن متاحاً- وقتها- ان تنتقد السينما المجتمع بكل سلبياته بهذه القسوة.. وعندما سألنا المخرج الكبير عن هذا الفيلم ألم تكن مغامرة غير محسوبة ان تقدمون فيلما كهذا وبهذا الأسلوب.. وماذا كانت توقعاتكم لردة فعل جمهور اعتاد على سينما مختلفة ومغايرة؟.. قال: «بكل تأكيد كانت مغامرة خصوصا ان الفيلم من انتاج استديو مصر الذي انشأه طلعت حرب.. اي جهة انتاج حكومية - بشكل او بأخر- لذلك حاولنا تقليل التكلفة الانتاجية بقدر الامكان فلم تبلغ ميزانية انتاجه سوى 9 آلاف جنيه بينما كانت تكلفة الفيلم المتوسط 150 الف جنيه.. وهذا راجع لان معظم العاملين في الفيلم كانوا موظفين في استديو مصر وتقاضي نجومه اجوراً بسيطة والأهم من هذا كله حماسنا جميعاً واصرارنا على تنفيذ الفيلم مهما كانت العقبات».

وواصل: «أما توقعات النجاح والفشل ورد فعل الجمهور فهو امر حاولنا ان نبعده عن تفكيرنا لأن هناك من توقع فشلاً لا محالة ولو اننا وقتها وضعنا هذا التوقع في اعتبارنا لتراجع حماسنا.. والغريب ان الفيلم كما كان مغايرا ومختلفا في شكله ومضمونه وتوجهه كان مختلفا ايضا في تعامل شباك التذاكر معه فقد جرت العادة ان ايرادات الأفلام تبدأ مرتفعه مع بداية عرضها ثم مع توالي ايام وأسابيع العرض تتراجع الايرادات حتى يتم رفع الفيلم.. معنا حدث العكس بدأت الايرادات قليلة لكن مع توالي الأيام اخذت في الزيارة بشكل ملفت للنظر جدا وغير متوقع والسبب في هذا يرجع ان كل من يشاهد الفيلم يقوم بنفسه بعمل الدعاية له فقد وجد الناس انفسهم في هذا الفيلم فهو يتحدث عنهم وعن مشاكل المجتمع من حولهم بجرأة وشجاعة ومن هنا زاد حماس الناس له واقبلوا عليه وزاد نجاحه وايراداته بشكل فاق كل التوقعات وأصبحت «حارة» الفيلم من الأماكن الشهيرة التي يتحدث عنها جمهور السينما.. وكانت هذه الحارة التي تم تنفيذها داخل الاستديو بالنسبة لي شيئا مهما للغاية وارتبطت بها عاطفيا لأنني وجدتها هي المكان الذي اريد ان اقوم من خلال افلامي فيما بعد لذلك بكيت بدموع حقيقية عندما تم هدمها لبناء ديكور جديد لأحداث اخرى في الفيلم».

وكانت تجربة «العزيمة» والعمل كمساعد للمخرج كمال سليم من اهم التجارب التي اثرت في صلاح ابوسيف واستفاد منها الكثير.. ويتذكر الدعوة التي وجهت لأسرة الفيلم من طلعت باشا حرب مؤسس استديو مصر ورجل الاقتصاد الأول في مصر للاحتفال بنجاح الفيلم.

\ ويقول: «لم تكن المرة الأولى التي ارى فيها هذا الرجل بكل شموخه ومكانته فقد شاهدته من قبل عند عملي في شركة غزل المحلة.. لكن في هذه المرة كان الأمر مختلفاً كانت زهوة النجاح تملؤنا جميعا ومن فرط سعادتي نسيت ان اضع الطربوش على رأس.. رغم انني- وكنوع من التمرد- كنت قد قررت التخلي عنه تماما وكان هذا توجيها وقتها من جانب جيلي من الشباب.. وقد لاحظ طلعت حرب رأس العارية فسألني: اين طربوشك؟ وتلعثمت وارتبكت بشدة وقلت له: عند «المكوجي».. وقد تعلمت من هذا الموقف الصغير درساً مهماً جداً وهو الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة وأن قوة الملاحظة ودقتها هي جزء من النجاح.. فهذا الرجل الشامخ رغم كل مشاغله العظيمة والشركات الكبيرة التي يديرها ومسؤولياته الجسيمة استلفت نظرة رأس العاري بلا طربوش وهنا قوة ملاحظة غير عادية.. وهو درس مهم جدا تعلمه في هذه المقابلة».

والحقيقة ان هذا المبدع الكبير كان يحاول دائما التعلم من وفي كل مكان وعمل يتواجد فيه فوجد في عمله بشركة المحلة فرصة للاحتكاك بالعمل والتعرف على ظروف حياتهم واختزن ذلك في ذاكرته وعندما عمل في قسم المونتاج حتى اصبح رئيساً لهذا القسم في استديو مصر تعلم الكثير من حرفة «المونتير» وكان يرى ان المونتير من اهم مراحل صناعة الفيلم وهو اعادة اخراج للفيلم واذا لم يكن المخرج فاهماً بشكل جيد لعمل المونتاج فانه ينقصه الكثير.. وعندما سافر في بعثته الى فرنسا لتعلم السينما والتي ارسله فيها «استديو مصر».. واجه في بدايته غربته في باريس مشاكل ومواقف عديدة وكيف تعامل معه السينمائيين هناك على انه «أفريقي جاهل» وان فكرتهم عنا ضعيفة للغاية.. وتعلم كيف يثبت لهؤلاء وبشكل عملي لا بالقول خطأ فكرتهم عنا كشرقيين وأفارقة.. وتعلم من هذه البعثة ان الغربة بكل متاعبها فهي مدرسة يتعلم منها الانسان الكثير اذا تحمل قسوة بدايتها وتغلب على مشاكلها ومواقفها وذلك من خلال صبره وقوة تحمله وثقته في نفسه لذلك كان يقول دائما «باريس لم تعلمني السينما فقط بل علمتني الحياة ايضا».

ومن الجوانب المميزة في شخصية هذا الفنان الكبير اصراره على تقديم ما يقتنع به وجدانيا وفكريا وفي سبيل هذا الاصرار يحاول التغلب على كل المصاعب والمشكلات التي قد يصادفها وكان فيلمه الشهير «لك يوم يا ظالم» الذي قدمه عام 1951 ولعبت بطولته فاتن حمامه من الأفلام التي يعتبرها محطة فنية هامة جداً في مشواره السينمائي.. حيث قدم خلال افكاره الواقعية والسينما التي يجب ان يقدمها بشكل جلى وواضح وعندما واجهته مشكلة انتاج وتمويل الفيلم قرر ان ينتجه بنفسه ولم يكن وقتها يملك الأموال اللازمة والتي تكفى لتغطية ميزانية الفيلم فما كان من اجل اصراره على تنفيذ الفيلم الا ان باع سيارته «وحلى» زوجته وأجلت فاتن حمامه الحصول على اجرها حتى ينتهي الفيلم ويعرض للجمهور ثم تأخذ اجرها من حصيلة الايرادات وشباك التذاكر وذلك ثقة منها في جودة الفيلم وأيضا في مخرجه وكانت «فاتن» وقتها من اهم نجمات السينما المصرية وأعلاهن اجراً وحقق الفيلم نجاحاً فنياً جماهيرياً واسعاً.

فيلم اخر يعد من العلامات المهمة في سينما صلاح ابوسيف وهو فيلم «الفتوة» الذي قدمه منتصف الخمسينيات ولعب بطولته فريد شوقي وذكي رستم وتحية كاريوكا.. ورغم ان الفيلم كان من انتاج فريد شوقي الا انه لم يكن متحمسا له بالشكل الكافي.. وكان متحمسا اكثر لفيلم بورسعيد الذي شارك في انتاجه وبطولته والذي كان يصوره في نفس الفترة كان يعتبر «بورسعيد» الفيلم الأكثر اهمية بالنسبة له على اعتبار انه يقدم ملحمة وطنية من خلال التعرض- عبر موضوعة- للمقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي في مدينة بورسعيد.. لكن الحقيقة التي تم الكشف عنها فيما بعد تشير الى ان الرئيس «عبدالناصر» بنفسه هو الذي اشار الى فريد شوقي والمخرج عزالدين ذو الفقار بتقديم فيلم يمجد ابطال المقاومة الشعبية في بورسعيد اثناء العدوان الثلاثي من هنا كان اهتمام فريد بفيلم جاء بتكليف من عبدالناصر شخصيا وكان يتوقع ان هذا الفيلم سيحقق النجاح الجماهيري الهادر ويكسب مكانة وشهرة اوسع.. لذلك لم يكن يهتم- بالقدر الكافي- بفيلم الفتوة على اعتبار انه فيلم عادي من افلام الحركة التي كان فريد قد بدأ نجمة يلمع فيها وأصبح من نجوم الشباك وقتها.. لكن المفاجأة التي لم يتوقعها جاءت مع عرض الفيلمين فقد نجح «الفتوة» نجاحاً جماهيرياً ساحقاً وحظي بتقدير نقدي هائل ولا يزال الفيلم يحظى بالمشاهدة الواسعة كلما عرض تلفزيونيا وهو الأمر الذي لم يحظ به ولم يتحقق لفيلم بورسعيد لا جماهيريا ولا فنيا وفي «الفتوة» حدثت واقعة او موقف بقدر طرافته بقدر اهميته فأثناء تصوير المشهد المهم جداً الذي يقوم فيه- حسب احداث الفيلم- الفنان القدير زكي رستم بحبس فريد شوقي في ثلاجة الفاكهة حتى يقتله ويتخلص منه.. وأثناء تصوير المشهد زكي رستم يتحدث مندمجا في حوار الفيلم امام باب الثلاجة التي من المفروض ان فريد شوقي بداخلها.. فوجئ صلاح ابوسيف وهو يصور المشهد ومعه كل العاملين بالفيلم بالفنان زكي رستم يوقف التصوير فجأة ويقول بغضب شديد «استوب» واخذ يشير الى فريد شوقي الذي كان واقفاً خلف الكاميرا يتابع المشهد ويستمتع بالأداء التمثيلي المبهر لزكي رستم.. الذي اشار اليه وهو يقول «أنا مش عارف اشتغل والأستاذ واقف قدامي كده!! وأتذكر انني سألت المخرج الكبير عن هذه الواقعة التي كانت معروفة في الوسط السينمائي وسمعتها من فريد شوقي نفسه في احدى مقابلاته الاعلامية وهو يحكيها تقديرا وتأكيدا على مكانة زكي رستم ودقته وتقمصه لأدواره قال «أبوسيف» كان فريد شوقي يكن حباً وتقديراً كاملاً وكبيراً للفنان زكي رستم وكنا جميعا نشاركه هذه المشاعر لذلك اعتاد الحضور لمشاهدته وهو يمثل وكان واقفا الى جواري خلف الكاميرا اثناء تصوير المشهد وعندما اوقف زكي رستم التصوير اندهشت بشدة فلم تكن هناك اي اخطاء تستوجب التوقف.. فسألته: حصل ايه يا استاذ زكي؟ فقال وهو يشير الى فريد المفروض ان الأستاذ ده جوه التلاجة وأنا بكلمه هوه.. وطول ما انا شايفه واقف قدامي كده مش عارف اركز.. ومن اجل تصوير المشهد وتركيز زكي رستم غادر فريد شوقي البلاتوه».

ولعل هذا الموقف وان كانت بسيطة وطريفة فانها تشير الى مدى دقة هذا الفنان العبقري وكيف كان يتعامل مع ادواره والدقة والصدق الذي كانوا يتعاملون به مع فنهم.. ورغم ان فيلم «الفتوة» كان تأكيداً واستمراراً على تيار الواقعية الذي انتهجه صلاح ابوسيف في افلامه منذ بدايته كمخرج ومنذ اختياره لهذا الاتجاه ليكون هو السائد في افلامه ومنذ تكونت بداخله رؤيته ونظرته للسينما ووظيفتها الا انه كان يرى ان تأكيد تيار الواقعية لا يكفى له ان يتبناه مخرج واحد فقط ويأخذ على عاتقه- وحده- انتشار هذا التيار وجعله مسيطرا الى حد كبير على شكل وتوجه السينما المصرية لذلك كان حماسه وتشجيعه كبيراً وهائلاً لموجة الواقعية الجديدة التي عرفتها السينما المصرية في بداية الثمانينيات عن طريق عدد من المخرجين الجدد امثال عاطف الطيب ومحمد خان وداود عبدالسيد وخيري بشارة ورأفت الميهي.. وكان يرى ان هذه الموجة الجديدة قد سارت في نفس الطريق الذي تبناه منذ بدايته وكان يرى ايضا انها غيرت وجه السينما المصرية للأفضل وقدمت افلاماً رائعة عبرت عن حياة الناس والفقراء والمهمشين بشكل واقعي وجيد للغاية وكان يعتز بشكل خاص بالمخرج الراحل «عاطف الطيب» الذي كان بالفعل اكثرهم انتاجاً وأقربهم لقلوب الجماهير على مستوى افلامه لذلك كانت وفاته ورحيله المبكر والمفاجئ الذي احدث صدمة في الوسط الفني والسينمائي المصري من اكثر المواقف التي اصابت «أبو سيف» بالحزن فقد كان يرى في «الطيب» الامتداد الطبيعي للسينما التي يحبها.

فيلم «شباب امرأة» من الأفلام المهمة والعلامات البارزة للمسيرة السينمائية لصلاح ابوسيف بل في تاريخ السينما المصرية نفسها.

وقد اثيرت احداث كثيرة حول هذا الفيلم وتردد وبقوة سؤال كبير هل احداث الفيلم مأخوذة عن واقعة وسيرة ذاتية حقيقية مر بها «أبوسيف» نفسه عندما كان طالب بعثه في فرنسا؟ وقد وجهت اليه هذا السؤال بشكل مباشر وصريح في احدى اللقاءات التي جمعتني به.. والحقيقة انه لم يؤكد ولم ينفي ولكنه.. قال: «كانت فكرتي في هذا الفيلم هي ان الشاب الذي يبيع جسمه لا يختلف كثيرا عن المرأة التي تبيع جسمها وليس مهماً اذا كان الفيلم عن تجربة حقيقية عشتها ام لا.. لكن يمكن القول انها تجربة عاطفية قاسية كان الهدف منها خدمة الفكرة الأساسية للفيلم.

وهناك جانب اخر مهم في هذا الفيلم وهو الدور الذي قامت به «شادية» كانت هذه الفنانة والنجمة الكبيرة وقت انتاج الفيلم منتصف الخمسينيات من نجمات الصف الأول وهي بطلة ونجمة شباك في افلامها وفوجئ الجميع بها في «شباب امرأة» تجسد الدور الثاني وهو دور صغير كان من الممكن ان تلعبه او تجسده فنانة ناشئة على اجر قدره الفين من الجنيهات في حين لم يتجاوز اجر تحية كاريوكا وهي بطلة الفيلم الحقيقية اكثر من 500 جنيه وحقيقة هذا الاختيار يوصفها صلاح ابوسيف بحكم ما عرف عنه دقة اختياراته في «الكاستنج» او فريق العمل من الممثلين في افلامه يقول «كان المرشح الأول للفيلم هو «عمر الشريف» وهو ترشيح انتاجي حيث كان الشريف وقتها من نجوم الشباك الأوائل لكني وجدت ان هذا الفيلم وموضوعه لان الجمهور لن يقتنع كثيرا بعمر الشريف في دور الفلاح الساذج وكان الأنسب هو شكري سرحان لكنه لم يكن نجم شباك واضح وكبير في هذه الفترة ونفس الكلام ينطبق تماما على تحية كاريوكا رغم مكانتها الرفيعة وكان لابد من وجود اسم كبير له صفة «نجم الشباك» على افيش الفيلم من هنا جاء اختيار شادية لتلعب الدور الثاني ويتصدر اسمها الأفيش وأيضا كانت مناسبة تماما للدور وكان هذا هو السر في انها اخذت الأجر الأكبر من كل ابطال الفيلم». هاجم النقاد صلاح ابوسيف بعنف وضراوة عندما قدم عدواً من افلامه عن قصص وروايات احسان عبدالقدوس.. وكانت وجهة نظرا اصحاب الهجوم ان السيرة السينمائية لهذا المبدع الكبير وتيار الواقعية وانشغاله بقضايا الفقراء والشعبيين والمهمشين الذي تبناه عبر افلامه ونظرته للعدالة الاجتماعية التي قدمها عبر هذه الأفلام لا تتناسب ابداً مع قصص وروايات احسان التي تدور داخل الفيلات والقصور وتتناول طبقة الأثرياء والطبقة المتوسطة.. بل ان البعض كان يرى ان ادب عبدالقدوس الذي يناسب المراهقين لا يتماشي مطلقا مع سينما صلاح ابوسيف وكان رد «أبوسيف» على هذا التوجه وهذا الهجوم انه لم يتنازل ابدا عن الواقعية ولا عن افكاره التي اعتنقها منذ البداية وهي ان «السينما هي الحياة» وكان يرى ان الطبقة الوسطي موجودة في المجتمع وأن افلامه التي قدمها عن ادب احسان مثل «الوسادة الخالية»- «لا تطفي الشمس»- «لا انام»- «الطريق المسدود» هي ايضا تطرح قضايا واشكالات لهؤلاء الناس الذي يشكلون قطاعات ليست بالقليلة في المجتمع وقال: الواقعية ليست فقط هي واقعية مكان ولكنها واقعية الموضوع نفسه.

وسألته يوما وقد اختلف معه تماما حول فيلمه الشهير «الزوجة الثانية» الذي قدمه نهاية الستينيات وأيضا فيلمه «المواطن مصري» الذي قدمه بداية التسعينيات.. قلت له انا ابن الريف في صعيد مصر وقد شاهدت كثيرا نماذج لشخصية «العمدة» فلم ارى «عمدة» بهذا التسلط على ابناء قريته مثلما شاهدتها في هذين الفيلمين.. فهل كان هذا التصور الذي قدمته له ابعادا نفسية لمعاناتك في طفولتك بسبب ابيك العمدة؟ ولماذا غلب توجهك الناصري على احداث الفيلم الثاني؟

والحقيقية بقدر جرأة السؤال فانه لم يغضب وقال بنفس نبرته الهادئة وابتسامته الدائمة «هذا غير حقيقي فأنا لا اقدم سيرتي الذاتية او مواقف شخصية.. الفنان لو قدم فنه من خلال هذه المؤثرات الذاتية التي قد لا تخص غيره لن يقدم فنا جيدا والفيلمين اللذين ذكرتهما مأخوذان عن نصوص ادبية معروفة وليسا من تأليفي ولا يعني هذا انني قدمتهما وأنا غير مقتنع بالقضية التي يطرحانها.. على العكس تماما فقد وجدتهما يتفقان مع توجهي الفكري والسينما التي اقدمها الم تشاهد الظلم والقهر الاجتماعي؟ الم تشاهد معاناة الفقراء والبسطاء من تسلط السلطة وجشعها.. نعم لا انكر تأثيري بالفكر الاشتراكي والعدالة الاجتماعية.. لكن الفنان دائما يقدم فكرة صحيح ان البعض من غلاه الرأسمالية هاجموا الفيلم الأول وأعداء الناصرية والتوجه الاشتراكي هاجموا الفيلم الثاني لكني اعتبرت هذا الهجوم مزيد من النجاح للفيلمين.

