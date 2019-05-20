مال وأعمال

أكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية الكويتية مهند الصانع ان تفاعل المجتمع الكويتي والقطاعات الاقتصادية مع «رؤية الكويت 2035» يعكس أهمية اشراك القطاع الخاص في التنمية للمرحلة المقبلة ، موضحا ان التفاعل الكبير ما بين الحكومة والمجتمع المدني تقدما بشكل ملحوظ وهو ما يؤكد مضي الخطة في طريقها السليم حتى ترى النور. وأضاف الصانع على هامش الغبقة السنوية التي أقامتها الجمعية الاقتصادية مساء أول أمس ان إشراك القطاع الخاص اضحى ضرورة مهمة لتحريك عجلة التنمية لاسيما وبعد أن أكد دوره الحيوي في نجاح المشاريع التي أسندت اليه .

وذكر الصانع ان الحكومة لديها توجه جاد لتعزير دور القطاع الخاص حيث تأكد ذلك من خلال دعم الدولة لبيئة الاعمال وتطوير التشريعات الاقتصادية وخصوصا الدعم الكبير لرواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة معربا عن أسفه لبعض الإجراءات التي لازالت تأخذ وقتا طويلا يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام. ودعا الصانع الى ضرورة تسريع الإجراءات التي تتعلق بالقطاع الخاص ومشاريع التنمية حتى يمكن مواكبة التسارعات العالمية لاسيما الحد من تلك الإشكاليات التي تعوق حركة النمو. وحول تأخر برنامج الخصخصة قال الصانع ان تجربة بورصة الكويت وتفاعل كبار الشركات ورجال الأعمال والتنافس عليها يؤكد نجاح تجربة الخصخصة، مبينا انه على الرغم من الوقت الطويل الذي مرت به مرحلة الخصخصة إلا انها تحققت في النهاية ما يؤكد أهمية تلك الخطوة . وذكر الصانع أنه اذا كانت الحكومة لديها رغبة جادة في الخصخصة وجب عليها التطبيق السريع للخصخصة أسوة بالبورصة مؤكدا ان هذه الخطوة ستحقق الكثير من الموارد للخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى ان قطاع الخدمات والمشاريع يستدعي تخلي الحكومة تدريجيا عنها للقطاع الخاص لتحسين السوق المحلي تحقيقا للتنمية المنشودة بكامل قطاعاتها.

وفيما يتعلق بوضع البورصة الحالي في ظل التطورات السياسة الراهنة أفاد الصانع بان بورصة الكويت من أفضل أسواق المنطقة لما تتمتع به من بنية تحتية جيدة وما تم جذبه من استثمارات أجنبية مؤكدا انها تمنح الطابع الاستثماري طويل الأمد متمنيا زوال الأجواء المرحلية السياسية الراهنة بأفضل وضع ممكن .

