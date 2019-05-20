مال وأعمال

نظّم بنك الكويت الوطني زيارة خاصة إلى مركز الخيران الساحلي لمشاركة رجال خفر السواحل وجبة إفطار رمضانية وتثمين جهودهم وتضحياتهم في حفظ الأمن، وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج «افعل الخير في شهر الخير» السنوي والخاص بشهر رمضان المبارك. وقد قام رئيس الأمن في بنك الكويت الوطني خالد المتروك وقيادات من الادارة التنفيذية في البنك بزيارة إلى المركز حيث استقبلهم العقيد طارق الوزق مدير ادارة التشكيلات البحرية بالإدارة العامة لخفر السواحل بالوكالة والعقيد بشار المسلم يرافقهما عدد من قيادات الإدارة العامة لخفر السواحل.

وقال المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عبدالمحسن الرشيد إن بنك الكويت الوطني يعتز بمؤسساتنا العامة ويدعم دورها الحيوي في خدمة المجتمع ، وتأتي هذه الزيارة حرصاً من البنك على مشاركة رجال خفر السواحل موائد الافطار في شهر رمضان تقديراً لتواجدهم على رأس عملهم بعيدا عن أهلهم وذويهم لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه.

