مال وأعمال

يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، توزيع وجبات افطار الصائم في مواقع مختلفة ضمن اطار حملة «تواصل بالخير في شهر الخير 5» الحافل بالأنشطة والفعاليات الاجتماعية.

ويقوم فريق «بيتك» التطوعي باعداد وتجهيز وتوزيع نحو 1000 وجبة افطار صائم يوميا حتى نهاية شهر رمضان المبارك في العديد من المواقع المختلفة سعيا بتغطية اكبر عدد ممكن من الصائمين رواد تلك المواقع.

ويتواجد اعضاء فريق «بيتك» التطوعي في وقت قياسي في تلك المواقع المختلفة ليقوموا بتوزيع الوجبات ايمانا بأهمية هذه المبادرة انسانيا واجتماعيا، ولأهمية دورها في تعزيز الروح التطوعية لدى الشباب، والمساهمة في غرس وتعميق مفهوم العطاء بين ابناء المجتمع. وفي سياق متصل، يواصل «بيتك» تعاونه مع حملة «رمضان أمان» والتي تنظم بشراكة استراتيجية مع وزارة الداخلية، ومركز العمل التطوعي، حيث يقوم من خلالها فريق «بيتك» التطوعي بالمشاركة بتوزيع 100 ألف وجبة إفطار.

