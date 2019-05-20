مال وأعمال

استضاف بنك برقان أخيراً ثلاثة من أبرز محاضري ومدربي برنامج «تحدي القيادة» ولمدة يوم واحد تحت عنوان «مؤتمر بنك برقان للقيادة - إصدار تحدي القيادة» ومن خلال مواصلته نهج الاستثمار في موظفي البنك وبهدف توفير أحدث الأدوات والموارد اللازمة للنمو على المدى الطويل، أطلق البنك هذا المؤتمر لرفع مستوى مهارات القادة بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية.

وقام المتحدثون الثلاثة، جراهام موور، كريس نيل، وديبي نيكول، وفريق بنك برقان، بتقديم ثلاث محاضرات رئيسية، وثلاث ورش عمل، وحلقتين نقاشيتين، الحلقة النقاشية الأولى مع غادة القاضي، مدير أول قسم التعلم والتطويرفي بنك برقان حيث تم تداول موضوع تحدي القيادة مع المتحدثين الثلاثة والطرق الأمثل لتطبيق ممارسات القيادة الحديثةفي المنطقة. كما تضمن المؤتمر حلقة نقاشية ثانية شارك فيها قادة مجموعة «كيبكو»، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الكويتية فوزي المسلم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلف سات محمد الحاج، كما شارك رائد الهقهق الرئيس التنفيذي لبنك برقان - الكويت ورئيس مديري العمليات والتكنولوجيا لمجموعة بنك برقان فينكات مينون وتولت قيادة الحوار رئيس مديري الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان هالة الشربيني.

وتعليقاً على المناسبة، قال رائد الهقهق، الرئيس التنفيذي لبنك برقان - الكويت، «يهدف البرنامج لبناء جيل من القادة الاستثنائيين، وتطبيق أساليب قيادية مشتركة. وفي هذا الصدد، نعمل على بناء نموذج قيادي ناجح ونقوم بإشراك الآخرين في رؤية واحدة من خلال استقطاب التطلعات المشتركة». وتحدثت رئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان، هالة الشربيني قائلة : «إن إلتزامنا المستمر بالتقدم والتميّز هو ما جعلنا على ما نحن عليه اليوم في بنك برقان». وتابعت الشربيني: «يأتي هذا المؤتمر كمبادرة مميزة ليعكس مستوى الاستثمار الذي يضعه بنك برقان في تطوير قيادييه في شتى المستويات. من أهم أهدافنا الإستراتيجية كموارد بشرية في برقان هي بناء التناغم والتعاون الجماعي على أعلى المستويات في المجموعة من أجل في الاستجابة لمتطلبات العصر الحديث. نسعى دائما «لتعزيز كفاءات قياديينا بالمهارات الضرورية لنجاحنا». من جانبها، صرحت مدير أول قسم التعلّم والتطوير التابعة لإدارة الموارد البشرية في بنك برقان، غادة القاضي: «إننا نمر بمرحلة تحول وكل فرد في فريق العمل يلعب دوراً مهماً كل من موقعه في تنفيذ التوجه الاستراتيجي لبنك برقان».

