مال وأعمال

تحت وطأة الضغوط الشديدة المطالبة باستقالتها، انصاعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي لمطالب كبار النواب المحافظين ووعدت بأنها ستؤكد تفاصيل التخلي عن منصبها في أوائل يونيو القادم. علماً بأن ماي سوف تترك منصبها بغض النظر عما ستسفر عنه صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، في حين يتوقع معظم النواب رفض الصفقة للمرة الرابعة.

وقبل ساعات قليلة من اعلان ماي عن قرارها، أكد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون عن الترشح لقيادة حزب المحافظين. وإذا استقالت ماي قبل

العطلة الصيفية لمجلس العموم، فسيجرى اختيار من يخلفها خلال الصيف واختيار زعيماً جديداً للحزب قبل انعقاد مؤتمر حزب المحافظين المقرر اقامته بمانشستر في سبتمبر المقبل. وبالنظر إلى تطورات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، يبدو أن المحادثات قد توقفت نتيجة الشكوك حول جدوى عقد صفقة في الوقت الحالي باعتبار استقالة ماي وإمكانية قيام من يخلفها في قيادة حزب المحافظين بنسف ما تم الاتفاق عليه. وفي ظل صدور تقارير تفيد بأن المفاوضات على وشك الانهيار، أصر حلفاء ماي على أن المحادثات الدائرة بين الأحزاب مازالت قائمة، على أن يقوم

حزب العمال بتأمين صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وشهد الجنيه الإسترليني وضعاً صعباً هذا الأسبوع، حيث تراجع بنسبة 2 في المئة ويتداول حاليًا عند أدنى مستوياته منذ 3 أشهر وصولاً إلى سعر 1.2720.

