مال وأعمال

فقدت بورصة الكويت أكثر من مليار دينار من قيمتها السوقية الرأسمالية في 6 أيام على وقع التهديدات باندلاع حرب في المنطقة بين الجانبين الأميركي والايراني على الرغم من تصريحات التهدئة الدبلوماسية التي تم الاعلان عنها أول أمس من الجانبين الأميركي والايراني، والتي لم تكن مقنعة للسوق الذي واصل نزيف النقاط ليستقر عند الاغلاق في المنطقة الحمراء بقيادة الأسهم القيادية.

فقد تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية من مستوى 33.305 مليار دينار في 9 مايو الحالي الى مستوى 32.203 مليار دينار لتفقد حوالي 1.102 مليار دينار، فيما فقدت أسهم البنوك حوالي 842 مليون دينار خلال تلك الفترة، حيث تراجعت من مستوى 19.835 ملياراً الى 18.993 مليار دينار بنهاية تداولات أمس لتشكل بذلك 76.4 في المئة من اجمالي تراجع السوق.

وفي سياق متصل، واصلت البورصة هبوطها القياسي للجلسة السادسة، متجاهلة التطمينات الدبلوماسية التي أطلقت، أول أمس، حيث هبط المؤشر العام 1.3 في المئة، كما تراجع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.24 و1.69 في المئة على الترتيب. وتقلصت سيولة السوق بنسبة 59.1 في المئة بالغة 19.35 مليون دينار مقابل 47.36 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 37.2 في المئة الى 85.32 مليون سهم مقابل 135.93 مليون سهم.

وتوقع محللون سيادة حالة من الحذر والترقب لحين وضوح التطورات الأخيرة بالمنطقة بالفترة المُقبلة، فيما يشير آخرون أن البورصة قد تشهد عمليات شراء لبعض الأسهم بعد تراجع عدة أسهم الى مستويات مُغرية لكن قد يكون نشاط التداول ضئيلاً مع اقتراب الاجازات الصيفية.

قطاعياً، سجلت مؤشرات 9 قطاعات تراجعاً أبرزها الاتصالات بنحو 1.72 في المئة،، فيما كان قطاع التأمين المُرتفع الوحيد وبنسبة 0.33 في المئة. وبالنسبة لأداء الأسهم، جاء سهم التعمير على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 15.19 في المئة، فيما تصدر سهم العقارية القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 32.16 في المئة.

وحقق سهم بيتك أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 5.59 ملايين دينار مُتراجعاً 1.66 في المئة، فيما تصدر سهم بنك الخليج نشاط الكميات بتداول 8.95 ملايين سهم مُتراجعاً 0.99 في المئة.

