مال وأعمال

أظهر تقرير اقتصادي متخصص انخفاض انتاج الكويت النفطي خلال شهر ابريل الماضي بواقع 10 آلاف برميل يومياً من 2.707 مليون برميل الى 2.697 مليون برميل يومياً، وذلك وفقاً للخفض المتفق عليه ضمن منظمة اوبك والدول من خارج المنظمة.

وقال تقرير الفريق الاقتصادي لوزير المالية أن الخفض تركز أساسا في ايران بواقع 164 ألفاً، ثم السعودية 45 ألفاً، ثم أنغولا 41 ألفاً، والغابون 25 ألفاً، والكويت 10 آلاف، والكونغو 9 آلاف، والجزائر 5 آلاف أما ارتفاع الانتاج فقد تركز في العراق 113 ألفاً، ثم نيجريا 92 ألفاً، وليبيا 71 ألفاً، وفنزويلا 28 ألفاً، والامارات 3 آلاف. مع استقرار انتاج الاكوادور.

وعلى مستوى دولة الكويت فقد ارتفع سعر برميل النفط من 66.7 الى 71.2 دولاراً للبرميل. وتوقع تقرير أن يرتفع انتاج النفط مع نقص انتاج ايران والحظر المفروض عليها، الا ان ذلك سيعتمد الى حد كبير على آلية عمل السياسة الأمريكية الخاصة بحظر النفط الايراني. ولغرض تعويض النقص في العرض النفطي المتوقع بسبب الحظر على شراء النفط الايراني، لثماني دول، فان الرهان للتعويض يقع على كاهل المملكة العربية السعودية، والامارات، والكويت، والتي تقدر طاقاتها الاحتياطية مجتمعة بـ2.45 مليون برميل يومياً.