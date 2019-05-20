مال وأعمال

نفت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية، أمس، الأخبار التي تشير الى أنها وضعت برنامجا استثماريا في باكستان بقيمة 20 مليار دولار. وأكدت الهيئة في بيان نشر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً ولا يوجد لها علاقة بمصدر الخبر المدعو أحمد ادريس.

وكان موقع «ذي تريبيون اكسبريس» الباكستاني قد نقل أن الهيئة العامة للاستثمار بالكويت وضعت برنامجاً استثمارياً ضخماً في باكستان بقيمة 20 مليار دولار. وأشار الموقع، الى أن ممثل الهيئة أحمد ادريس أكد لوزير الخدمات والري الباكستاني سيد ناصر حسين شاه اهتمام الهيئة بالاستثمار في مختلف القطاعات بباكستان، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة وتحلية المياه.