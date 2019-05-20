مال وأعمال

قال المراقب المالي في المجموعة المتكاملة القابضة إن الشركة في المرحلة الأخيرة من نقل المعدات في سلطنة عُمان، متوقعاً أن تبدأ العمل هناك بحلول شهر يونيو المُقبل. وبحسب بيان الشركة للبورصة، قال جوزيف فرنانديز إن «المتكاملة» ستبدأ في تحقيق إيرادات في عُمان خلال الربع الثالث من 2019، موضحاً أن الربع الرابع من العام سيشهد حصة أفضل في الإيرادات.

وأضاف فرنانديز: «من الآن فصاعداً، في أعوام 2020، 2021، 2022، سنحصل على نسبة مئوية جيدة من إيرادات معداتنا من سلطنة عُمان». وفيما يتعلق بقطر، قال: «يعلم الجميع أن هناك مشروع توسعة للغاز الطبيعي المُسال هناك، تم الإعلان عنه بالفعل، وكيف أن قطر للبترول قد حصلت بالفعل على الحزم الثلاث المُحددة وهم يصممون العقود».