آراء

قام المزارعون الكويتيون بتحرك احتجاج راقٍ تمثل بتوزيع منتجاتهم الزراعية بالمجان على الناس احتجاجاً على وضع الزراعة والسوق بعد أن أغلقت جميع الأبواب أمامهم وهم يشاهدون أسعار منتجاتهم تباع بأسعار مرتفعة أو تركن أمام المنتج المستورد دون وجود سوق يستوعب ولا دعم تسويقي يساند الانتاج المحلي.

الحكومة تعاملت مع معاناة المزارعين كعادتها فتركت القضية وأبعادها وحلولها وتحركت لمنع المزارعين من توزيع منتجاتهم بالمجان طالبة منهم ايقاف التوزيع لمخالفته القانون، لم تتحرك ولم تبحث ولم تتفهم أساس المشكلة بل تحججت بالقانون الذي لا تعرفه إلا لمنع الأصوات ومنع الاعتراض.

قام المزارعون بهذا التحرك احتجاجاً على التلاعب في الأسعار وعلى بخس حقوقهم وما يقومون به من جهد في زراعة الصحراء القاحلة وعلى فارق الأسعار بين بيعهم للوسطاء وبيع الوسطاء للمستهلكين بعد أن بحت أصواتهم على ما يحدث في السوق ولم يجدوا إلا الصراخ عن طريق هذه الحركة الاحتجاجية. يبيع المزارعون يومياً منتجاتهم بأثمان لا تغطي كلفة الانتاج بينما يحصل المستهلكون على نفس المنتجات بأسعار تصل لعشر أضعاف سعرها في سوق مغلق وموجه بفعل فاعل وبتحرك خطأ من قبل اتحاد المزارعين وصمت من الأطراف المشاركة كالهيئة العامة للثروة السمكية واتحاد الجمعيات ووزارة التجارة.

وزارة الشؤون التي انتفضت بفرماناتها وتدخلاتها بالجمعيات التعاونية لم تحرك ساكناً في يوم من الأيام تجاه هذه الكارثة بقرارات تنصف المنتج المحلي رغم تعييناتها لمجالس الإدارة وتدخلها في الكثير من الجمعيات وسيطرتها عليها، ووزارة التجارة أيضاً لم تتحرك وتسعر المنتجات وتضبط مذبحة المزارعين يومياً في المزاد واتحاد الجمعيات لم يلتفت لمساعدة المنتج المحلي لا بقرار ولا بالتفاتة فأين يذهب المزارعون وهم يشاهدون هذه المذبحة؟

كل ما يريده المزارعون من وقفتهم هذه هو ايجاد تنظيم واضح لعملية بيع منتوجاتهم وتسعير كامل وسوق مفتوحة تستوعب الإنتاج ليبيعوها على المستهلكين دون وسطاء يتلاعبون ودون احتكار، يريدون الدعم الحقيقي للمنتج المحلي الذي أصبح لا يساوي همه فهل يتحرك المسؤولون عن هذه المذبحة أم يتركون هذه القضية التي تمس غالبية المزارعين وتمس الأمن الغذائي للمجتمع؟ تفاءلوا

