آراء

البيئة هي المحيط الذي نعيش فيه والذي نتأثر ونؤثر بمكوناته وعناصره، ومنه نحصل على الغذاء وكل مقومات الحياة، فالمحافظة على البيئة من التلوث تعني المحافظة على حياتنا وحياة الكائنات الحية الأخرى من الأمراض والكوارث، لأن التلوث مشكلة حقيقية يجب اخذها بعين الاعتبار وتطبيق حلول تعالج التلوث وتحمينا منه في المستقبل، فيجب علينا توعية الصغير قبل الكبير بأهمية البيئة واهمية الحفاظ عليها، فليبدأ كل شخص بتوعية محيطه الصغير لنحصل على مجتمع واعٍ ومحب للبيئة، لنحظى بحياة صحية وجميلة خالية من التلوث.

بقلم : الطالبة دانة عيسى المطيري

جامعه الكويت/ التربية البيئية

