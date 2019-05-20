وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ووزير الخارجية بجمهورية باكستان الاسلامية شاه محمود القرشي حيث سلم سموه رسالة خطية من الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الاسلامية تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة كما تضمنت دعوة سموه لزيارة الجمهورية الباكستانية الاسلامية.

وتسلم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تضمنت دعوة سموه للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي والمزمع عقده في مكة المكرمة خلال الفترة من 31 مايو الى 1 يونيو 2019.

وقد قام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلتين وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

