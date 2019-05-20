وطن النهار

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن بلاده تدعم امن واستقرار المنطقة وتجمعها علاقات جيدة مع مختلف الدول الإسلامية، مشيدا بالدور الذي تلعبه الكويت لدعم وتعزيز السلام ومؤكدا ان لها دورا أساسيا في المنطقة.

ولفت قريشي خلال مؤتمر عقده عصر أمس بمناسبة زيارته إلى البلاد انه التقى سمو الامير ولمس من سموه كل المساندة لباكستان والرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات، مشيرا إلى تميز وحكمة رؤية سموه في قضايا المنطقة لافتا إلى أنه القوة الدافعة للاستقرار في المنطقة لما يتحلى به من حنكة وخبرة، موضحا انه اتفق مع سموه على ضرورة نزع فتيل الأزمة والعمل سويا من أجل عودة استقرار المنطقة. وأضاف أنه ناقش مع وزيري الداخلية والخارجية مشكلة تأشيرات المواطنين الباكستانيين ووافق الجانبان على ضرورة التغلب على الصعوبات في إصدار التأشيرات التي تواجه الباكستانيين، لافتا إلى أن السفير سيجتمع مع وكيل وزارة الداخلية لبحث هذا الأمر.

وكشف عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الباكستاني إلى الكويت متوقعا أن تتم الزيارة بعد رمضان لمناقشة موضوع التأشيرات.

وردا على سؤال حول موقف باكستان في حال نشوب حرب في المنطقة شدد الوزير الباكستاني على أن بلاده تدعم أمن واستقرار المنطقة وان هذا هو دورها من خلال علاقاتها المتميزة مع جميع الدول الإسلامية وكل دول المنطقة.

وقال بالطبع لا نتمنى الحرب لان هذه المنطقة شهدت ما يكفي من الحروب والمآسي، لافتا إلى أن بلاده ستلعب دورا في نزع فتيل الحرب وتلعب دور الوساطة.

وبخصوص مدى التزام بلاده بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران قال إن استيراد باكستان للنفط الإيراني قليل واذا التزمت جميع الدول بهذه العقوبات فسوف نلتزم بها، ولفت إلى أن بلاده تستورد نفطها من المملكة السعودية والكويت والإمارات.

وعن علاقة بلاده بالولايات المتحدة قال إن علاقاتنا متأرجحة، مؤكدا التزام بلاده بمحاربة الإرهاب، كما أكد أن الصين تسهم في تطوير البنى التحتية وتقوم ببناء ميناء في باكستان.

وقال إن المناخ الإصلاحي الذي اتت به الحكومة الجديدة ساعد على تنفيذ برنامجها في محاربة الفساد فضلا عن حالة شيوع الاستقرار وتحسن الأوساط الأمنية وكل ذلك يعد أكبر حافز للمزيد من الاستثمارات الكويتية.

