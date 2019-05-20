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وطن النهار

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سمو ولي العهد استقبل الغانم والمبارك والنائب الأول ووزراء


استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.
كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.


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