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وطن النهار

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الجراح استقبل شاه محمود


استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بمكتبه أمس وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي وسفير باكستان لدى دولة الكويت غلام دستجير والوفد المرافق لهما بحضور سفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية نصار عبد الرحمن المطيري ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.
وفي بداية اللقاء رحب الجراح بضيوفه وتبادل معهم الأحاديث الودية، وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً على عمق العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية.
وأكد الوزير الجراح على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في جميع المجالات وخاصةً في المجالات الأمنية بين البلدين.
ومن جانبه أشاد وزير الخارجية الباكستاني بأهمية الموضوعات التي تم بحثها خلال اللقاء، مثمنا الرعاية التي تلقاها الجالية الباكستانية في دولة الكويت، ومؤكداً على دورها في إحلال السلام في المنطقة.


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