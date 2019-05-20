وطن النهار

تقدم رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو هيئة كبار العلماء بجمهورية مصر العربية الدكتور أحمد عمر هاشم بخالص التهاني والتبريكات من مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وكذلك الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ومن الشعب الكويتي الكريم وذلك لمناسبة شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر السعيد وعبر عن سعادته لدى وصوله الى البلاد ظهر أمس الأحد تلبية لدعوة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقال: أسعد كثيرا كلما جئت الى الكويت التي لها في قلبي وفي قلب كل عربي ومسلم مكانة خاصة جدا نظرا لما تقدمه للعالم من أقصاه الى أقصاه من أعمال إنسانية وخيرية تتحدث عن نفسها حتى بات العمل الخيري يبدو وكأنه صناعة كويتية خالصة فما من بلد خصوصا في عالمنا الإسلامي الا وفيه مشاريع تعليمية أو صحية أو اجتماعية أو غيرها تشهد للكويت كدولة وكشعب وكحكام ولهذا لم يكن غريبا أن نجد العالم يهب لنجدة الكويت ودعمها حقها في التحرر من الغزو العراقي الذي تعرضت له ظلما وعدوانا كما لم يكن مستغربا أن تقدم منظومة الأمم المتحدة على اعتبار الكويت مركزا عالميا للإنسانية وتمنح صاحب السمو الأمير لقب غير مسبوق وهو «قائد الإنسانية» ثم تتبعها مجموعة البنك الدولي بلقب آخر غير مسبوق أيضا وهو «قائد العمل التنموي» وهذا اللقب وذاك لاشك مستحقان لقائد بات نموذجا يحتذى في حكم الشعوب استطاع بخبرته وحكمته وحنكته أنسنة العمل السياسي.

وأضاف هاشم: واذا ما تحدثنا عن التوازن السياسي الأمثل في منطقة تغلي سياسيا فإن النموذج في الكويت التي تتبع سياسة خارجية عاقلة ومتزنة ومتوازنة كونها تبدو دولة غير منحازة وهذا النهج من دون شك جعلها محل تقدير العالم كله الذي كثيرا ما يراها الدولة الأفضل في الوساطة بين البلدان المختلفة ولو كان في أمتنا العربية والإسلامية نماذج كثيرة من الحكام على شاكلة سمو الشيخ صباح الأحمد لكان واقعنا الآن أفضل بكثير مما هو عليه الآن.

وأشاد هاشم بتنظيم الكويت لمسابقة عالمية سنوية للقرآن الكريم وباهتمام القائمين عليها بعمارة المساجد في ربوعها وباستضافة الكثير من المؤتمرات والندوات ذات الفكر والطابع الإسلامي وقال: كل هذا وغير هذا يجعل الكويت محل تقدير واعجاب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا مع رؤية اليد الكويتية وهي تسارع بمد يد العون والدعم للمحتاجين وللمنكوبين في كل مكان دون النظر الى دياناتهم أو جنسياتهم أو مذاهبهم وهذا أمر منصف لديننا الإسلامي الحنيف الذي يعد دينا انسانيا في المقام الأول جسد انسانيته الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وتبعه على هذا النهج الخلفاء الراشدون والصحابة وتابعيهم.

وثمن هاشم الدعوة السنوية التي يتلقاها سنويا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لزيارة الكويت والمساهمة في الدعوة من مساجدها خلال أيام شهر رمضان الكريم وقال: ولذلك أحرص على تلبية هذه الدعوة حبا في الكويت وأهلها ورغبة في التواجد بين شعب كريم لي مع كثير منهم صداقة طيبة فشكرا للقائمين على وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

