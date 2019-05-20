وطن النهار

سيَّرت جمعية الرحمة العالمية قافلتين من المساعدات الإنسانية الأولى إلى اللاجئين السوريين في لبنان واشتملت على سلات غذائية رمضانية ووجبات إفطار وعلاج أطراف لذوي الاحتياجات الخاصة فيما سيرت القافلة الثانية إلى اللاجئين السوريين في الأردن واشتملت على سلة غذائية وكسوة أيتام وهدايا وحلويات وألعاب لأطفال وحفل للأيتام. وقال رئيس مكتب سورية في جمعية الرحمة العالمية وليد أحمد السويلم: إن القافلتين حملتا رقم 395 و396 واستفاد منهما 6 آلاف أسرة تقريباً مشيراً إلى أن القافلة التي سيرت إلى لبنان استفاد منها أكثر من 4395 أسرة فيما استفاد من القافلة التي سيرت إلى الأردن أكثر من 1600 أسرة مؤكداً حرص الرحمة العالمية على تفقد المناطق الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى التنوع في مشروعاتها الخيرية والإنسانية.

وأعرب السويلم عن خالص الشكر والتقدير لوزارتي الخارجية الكويتية والشؤون الاجتماعية والعمل على الجهود التي يبذلانها لمساعدة اللاجئين السوريين في الداخل والخارج منذ بدء الأزمة السورية، وشدد على أن هذه الجهود الإغاثية تأتي تجسيداً للدور الإنساني للكويت وشعبها في تخفيف معاناة اللاجئين السوريين، ورسم البسمة على شفاه أشقائنا المنكوبين.

